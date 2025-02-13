Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laura Meizani Berubah Arah, Vadel Badjideh Siap Diperiksa Ulang

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |18:05 WIB
Laura Meizani Berubah Arah, Vadel Badjideh Siap Diperiksa Ulang
Laura Meizani Berubah Arah, Vadel Badjideh Siap Diperiksa Ulang. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vadel Badjideh memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025). Pemanggilan dilakukan setelah Laura Meizani memperbaiki kesaksiannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). 

Razman Arif Nasution, kuasa hukum Vadel membenarkan, dirinya mendapat informasi bahwa Laura mengubah keterangannya. Namun dia menegaskan tak ada perubahan keterangan dari kliennya.

Vadel Badjideh
Vadel Badjideh menjalani pemeriksaan ulang kasus dugaan persetubuhan dan aborsi pada anak di bawah umur di Polres Metro Jakarta Selatan, pada 13 Februari 2025. (Foto: Okezone)

"Setelah mendapat informasi, saya kembali bertanya pada Vadel, apakah benar tidak pernah terjadi persetubuhan dan aborsi? Dia bilang tidak! Ya sudah," ujarnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025).

Karena itu, Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum menemani Vadel Badjideh untuk melakukan pemeriksaan ulang. "Ingat ya, status Vadel saat ini masih saksi," katanya.

Di lain pihak, Vadel Badjideh mengungkapkan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan ulang. Namun menariknya, kali ini dancer 19 tahun itu tak terlihat mengobral kata.

Halaman:
1 2
