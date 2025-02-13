Advertisement
MUSIK

Album Baru dan Showcase Tunggal, Target Besar Jaz Hayat di 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |01:27 WIB
JAKARTA - Jaz Hayat bertekad untuk tampil lebih maksimal di tahun 2025 dengan merencanakan dua hal besar: merilis album terbaru dan menggelar showcase tunggal untuk para penggemarnya. 

Setelah aktif berkolaborasi dengan berbagai musisi dan tampil di banyak panggung sepanjang 2024, Jaz akhirnya memastikan bahwa album baru dan showcase eksklusif menjadi fokus utamanya tahun ini.

Jaz mengungkapkan bahwa tahun 2024 adalah periode penuh pembelajaran. 

“Gue banyak belajar dari kolaborasi dengan musisi dan produser lain. Setiap orang punya formula dan cara yang beda, dan itu bikin gue berkembang,” ujarnya. 

Pengalaman tersebut membentuk perspektif baru dalam bermusik, yang akan tercermin dalam karya-karya terbarunya di album mendatang.

Saat ini, Jaz tengah berusaha merampungkan album tersebut. Beberapa lagu yang sudah dirilis seperti Move On Tutorial, Bersamamu, Seribu Tahun, Bukan Dengan Dia (feat. Mawar de Jongh), dan single terbaru Boleh Merindu dipastikan masuk dalam album ini. 

