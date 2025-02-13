Debut Bermusik, Alaska Sirait Ogah Manfaatkan Privilege Orang Tua

JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu berbakat asal Jakarta, Alaska Sirait, resmi merilis single perdananya berjudul I Want To Be The Sun pada 14 Februari 2025.

Runner-up 1 Gadis Sampul 2023 ini menyampaikan bahwa lagu tersebut merupakan refleksi pribadi sekaligus pesan universal tentang ketekunan, impian, dan perjuangan untuk bersinar di tengah berbagai tantangan hidup.

Terinspirasi dari pemikiran masa kecilnya, Alaska menulis lagu ini sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang berani bermimpi dan berusaha keras menghadapi segala rintangan.

Dengan lirik yang kuat dan melodi yang mengalun emosional, lagu ini mengajak pendengar untuk terus percaya pada diri sendiri dan tidak membiarkan ketakutan menghalangi cahaya dalam diri mereka.