Biodata dan Agama Angga Yunanda, Aktor Tampan yang Nikahi Shenina Cinnamon

JAKARTA - Biodata dan agama Angga Yunanda menarik perhatian publik ketika sang aktor tiba-tiba mengumumkan pernikahannya dengan Shenina Cinnamon, pada 10 Februari 2025.

Lewat Instagram, sang aktor merilis deretan foto momen akad nikahnya bersama Shenina. Sang aktris tampil anggun dalam balutan kebaya putih dengan leher sabrina.

Biodata dan Agama Angga Yunanda. (Foto: Instagram/@angga)

Sang aktris menghiasi kepalanya dengan veil panjang dan head piece bermaterial perak. Sementara Angga tampil tampan dengan beskap putih dan ikat kepala berwarna silver.

Angga dan Shenina terlihat penuh senyum setelah momen ijab kabul selesai. Pasangan ini memutuskan naik pelaminan setelah berpacaran selama 3 tahun.

Biodata dan Agama Angga Yunanda

Angga Aldi Yunanda lahir di Lombok, Indonesia, pada 16 Mei 2000. Dia tumbuh di keluarga muslim dari pasangan Muhammad Nasir dan Yuliati Mahsun yang berkiprah di dunia pendidikan.

Menariknya, Angga kecil dikenal sebagai anak yang alim dan saleh. Dia kerap menghabiskan waktunya dengan mengaji dan menghafal Alquran. Saat SMP, dia bahkan ikut lomba kaligrafi.

“Waktu itu, aku tak hanya bersaing dengan peserta lain yang sudah dewasa, tapi aku juga berhasil keluar sebagai juara,” ujarnya dalam YouTube SelebTubeKepo, pada Juni 2017.