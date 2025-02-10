Biodata Rachel Cia, Perempuan yang Duduk di Samping Dikta saat Lomba Tenis

JAKARTA - Rachel Cia menjadi sorotan ketika muncul dalam lomba tenis yang mempertandingkan Dikta melawan aktor Korea Selatan Choi Woong. Rachel terlihat berada di samping Dikta.

Biodata Rachel Cia

Rachel Florencia Rudy Gunawan, atau yang lebih dikenal sebagai Rachel Florencia, adalah seorang aktris, model, selebriti internet, dan penyanyi berbakat asal Indonesia. Lahir pada 29 Februari 2000, Rachel telah menapaki berbagai bidang hiburan sejak usia muda, mulai dari musik hingga layar lebar.

Biodata Rachel Cia, Perempuan yang Duduk di Samping Dikta saat Lomba Tenis

Rachel mulai menunjukkan minat di dunia hiburan sejak remaja. Pada 2014, saat masih duduk di bangku SMA, ia pernah mengikuti audisi sebagai anggota JKT48 generasi ketiga. Sayangnya, ia tidak berhasil lolos. Meski begitu, kegagalan tersebut tidak membuatnya berhenti berkarya.