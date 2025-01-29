Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Idol Cantik Asal China Masuk Bui Imbas Bisnis Judi Ilegal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |11:49 WIB
Idol Cantik Asal China Masuk Bui Imbas Bisnis Judi Ilegal
Idol cantik asal China masuk bui karena mengoperasikan bisnis judi ilegal. (Foto: X/@snh48_today)
A
A
A

SHANGHAI - Lu Xiangyi, mantan personel girl group SNH48, harus mendekam di balik jeruji besi selama 10 bulan dan denda RMB10.000 (Rp22,3 juta) karena bisnis judi ilegal. 

Berdasarkan dokumen yang dirilis China Judgements Online, Xiangyi menyewa sebuah toko di Distrik Changning, Shanghai, China, pada Juni 2024. Di sana, dia menjalankan bisnis judi ilegal.

Mengutip Koreaboo, Rabu (28/1/2025), di toko itulah idol 21 tahun tersebut menjalankan bisnis judi ilegalnya. Dia menggunakan Texas Hold'em Poker untuk menarik para penjudi. 

Lu Xiangyi
Lu Xiangyi masuk bui karena menjalankan bisnis judi ilegal. (Foto: MK News)

Pada Agustus 2024, Lu Xiangyi ditangkap oleh kepolisian setempat karena bisnis ilegal tersebut. Jaksa sempat meminta keringanan hukuman untuk sang idol karena dia dianggap kooperatif.

Polisi mengungkapkan, Xiangyi mengakui kesalahannya secara sukarela dan tidak membela diri atas kasusnya. Dia bahkan menandatangani pernyataan yang mengakui semua tindakan kriminalnya.

Sekadar informasi, Lu Xiangyi merupakan generasi ke-17 idol group populer China, SNH4. Dia juga sempat bergabung dengan Team X SNH48 sebelum akhirnya lulus pada 11 April 2024.*
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/205/3174095//indonesia_idol_di_jakarta-VXmE_large.JPG
Kesempatan Terakhir Jadi Idola Indonesia! Audisi Indonesian Idol XIV Berakhir di Kota Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/612/3161543//saori-Qgi5_large.jpg
Profil dan Potret Saori Araki, Mantan Idol Jepang yang Kini Jadi Pegawai Kantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/598/3156361//indonesian_idol_semarang-ut3g_large.JPG
Panggilan Untuk Wong Semarang Tunjukkan Bakatmu di Audisi Indonesian Idol XIV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/612/3104251//carmen-Gu1T_large.JPG
Potret Carmen Idol Pertama dari Indonesia yang Debut di SM Entertainment
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement