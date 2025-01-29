Idol Cantik Asal China Masuk Bui Imbas Bisnis Judi Ilegal

Idol cantik asal China masuk bui karena mengoperasikan bisnis judi ilegal. (Foto: X/@snh48_today)

SHANGHAI - Lu Xiangyi, mantan personel girl group SNH48, harus mendekam di balik jeruji besi selama 10 bulan dan denda RMB10.000 (Rp22,3 juta) karena bisnis judi ilegal.

Berdasarkan dokumen yang dirilis China Judgements Online, Xiangyi menyewa sebuah toko di Distrik Changning, Shanghai, China, pada Juni 2024. Di sana, dia menjalankan bisnis judi ilegal.

Mengutip Koreaboo, Rabu (28/1/2025), di toko itulah idol 21 tahun tersebut menjalankan bisnis judi ilegalnya. Dia menggunakan Texas Hold'em Poker untuk menarik para penjudi.

Lu Xiangyi masuk bui karena menjalankan bisnis judi ilegal. (Foto: MK News)

Pada Agustus 2024, Lu Xiangyi ditangkap oleh kepolisian setempat karena bisnis ilegal tersebut. Jaksa sempat meminta keringanan hukuman untuk sang idol karena dia dianggap kooperatif.

Polisi mengungkapkan, Xiangyi mengakui kesalahannya secara sukarela dan tidak membela diri atas kasusnya. Dia bahkan menandatangani pernyataan yang mengakui semua tindakan kriminalnya.

Sekadar informasi, Lu Xiangyi merupakan generasi ke-17 idol group populer China, SNH4. Dia juga sempat bergabung dengan Team X SNH48 sebelum akhirnya lulus pada 11 April 2024.*



(SIS)