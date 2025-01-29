Jisoo BLACKPINK Gabung Warner Records Jelang Rilis Album Baru

SEOUL - Jisoo BLACKPINK resmi bergabung dengan Warner Records. Hal itu diumumkan label yang juga menaungi Madonna tersebut lewat keterangan resminya, pada 28 Januari 2025.

Dengan begitu, Warner Records akan bertanggung jawab terhadap distribusi karya solo Jisoo. "Aku antusias dengan era baru ini dan kelanjutan karier musikku di masa depan," kata Jisoo dikutip dari Soompi, pada Rabu (29/1/2025).

Jisoo BLACKPINK juga berterima kasih kepada para penggemar yang selalu mendukung dan mencintainya. "Ini adalah awal dan aku menantikan momen ini bersama Warner Records," ujarnya.

Aaron Bay-Schuck, Co-Chairman dan CEO Warner Records mengatakan, sebagai bintang K-Pop global, karier solo Jisoo pasti memiliki dampak yang sangat besar.

"Jisoo akan membawa energi, passion, dan seni dalam musiknya. Aku bersama Tom Corson akan mendukung dia untuk membuat sejarah dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia," katanya.