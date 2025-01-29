Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jisoo BLACKPINK Gabung Warner Records Jelang Rilis Album Baru

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |11:08 WIB
Jisoo BLACKPINK Gabung Warner Records Jelang Rilis Album Baru
Jisoo BLACKPINK Gabung Warner Records Jelang Rilis Album Baru. (Foto: Instagram/@soooyaaa__)
A
A
A

SEOUL - Jisoo BLACKPINK resmi bergabung dengan Warner Records. Hal itu diumumkan label yang juga menaungi Madonna tersebut lewat keterangan resminya, pada 28 Januari 2025.

Dengan begitu, Warner Records akan bertanggung jawab terhadap distribusi karya solo Jisoo. "Aku antusias dengan era baru ini dan kelanjutan karier musikku di masa depan," kata Jisoo dikutip dari Soompi, pada Rabu (29/1/2025).

Jisoo BLACKPINK juga berterima kasih kepada para penggemar yang selalu mendukung dan mencintainya. "Ini adalah awal dan aku menantikan momen ini bersama Warner Records," ujarnya.

Aaron Bay-Schuck, Co-Chairman dan CEO Warner Records mengatakan, sebagai bintang K-Pop global, karier solo Jisoo pasti memiliki dampak yang sangat besar.

"Jisoo akan membawa energi, passion, dan seni dalam musiknya. Aku bersama Tom Corson akan mendukung dia untuk membuat sejarah dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156165/jisoo_blackpink-DjcG_large.jpg
Dianggap Manfaatkan Popularitas Jisoo BLACKPINK, Sutradara Omniscient Reader Ramai Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/206/3110631/jisoo_blackpink-cAbO_large.jpg
Sutradara Newtopia Akui Sempat Ragu pada Akting Jisoo BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109332/jisoo_blackpink-XTvp_large.jpg
Jawaban Menohok Jisoo BLACKPINK saat Diminta YG Entertainment Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/205/3104056/jisoo_blackpink-rDT5_large.jpg
Fix, Jisoo BLACKPINK Bakal Comeback di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/205/3103165/jisoo_blackpink-HfQO_large.jpg
Jisoo BLACKPINK Diisukan Comeback Solo Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181110//rose-M9ad_large.jpg
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement