HOT GOSSIP

Apa Kabar Aris Idol? Juara Indonesian Idol Season V yang Pernah Sepi Job karena Star Syndrome

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |12:09 WIB
Apa Kabar Aris Idol? Juara Indonesian Idol Season V yang Pernah Sepi <i>Job</i> karena <i>Star Syndrome</i>
Aris Idol juara Indonesian Idol Season V yang pernah sepi job karena star syndrome. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Peraih juara 1 ajang Indonesian Idol Season V pada 2008, Januarisman Runtuwene alias Aris Idol, mengaku sempat star syndrome di awal merasakan kegemilangan karier. Aris bahkan merasa dirinya sangat terkenal hingga dianggap sombong oleh netizen.

Dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Aris mengaku menerima pandangan negatif tersebut. Hanya saja, dia kurang sepakat jika dicap sombong dengan istilah kacang lupa kulitnya.

Mengingat, Aris merupakan seorang pengamen jalanan sebelum sukses meraih juara.

"Bisa dibilang gue agak star syndrome, bisa dibilang demikian. bBisa dibilang, gue kurang bersyukur. Tapi kalau dibilang sombong, gue kurang setuju," kata Aris Idol, dikutip Okezone.com pada Jumat (17/1/2025).

"Kalau orang yang tahu gue, gue orangnya nggak begitu sih. Memang kelihatan jutek. Tapi kalau orang yang udah tahu gue, ya tanya lah sama teman-teman gue sekarang ini gue orangnya seperti apa," katanya.

Imbas kelakuannya, karier Aris saat itu sempat meredup hingga nyaris kembali mengamen untuk menghidupi kebutuhannya.

Ditambah, Aris sempat mengalami masalah rumah tangga yang pelik dan hampir bubar.

"Dan Allah pun mencabut karier gue lagi ya karena kesalahan gue," ucapnya.

 

1 2
