HOME CELEBRITY TV SCOOP

Final Showcase Indonesian Idol Season XIII: 17 Kontestan Bersiap Beradu di Babak Penentuan Menuju Spektakuler Show

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |19:30 WIB
Final Showcase Indonesian Idol Season XIII: 17 Kontestan Bersiap Beradu di Babak Penentuan Menuju Spektakuler Show
Final Showcase Indonesian Idol Season XIII, 17 kontestan bersiap beradu di babak penentuan menuju Spektakuler Show. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol kembali menghadirkan momen spektakuler lewat babak Final Showcase yang akan ditayangkan pada Senin – Selasa, 13 - 14 Januari 2025 di RCTI. Setelah melewati serangkaian babak eliminasi yang ketat, 17 kontestan terbaik berhasil lolos untuk berlaga di panggung akhir yang akan menentukan siapa yang layak melaju ke babak Spektakuler Show.

Para peserta ini bukan hanya menguji kemampuan vokal, karisma dan kreativitas mereka di atas panggung, tetapi juga berusaha memenangkan hati juri dan penonton. Sebelumnya, total 23 peserta berhasil menembus babak eliminasi, namun kini hanya 17 kontestan yang bertahan dan siap untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Dengan beragam latar belakang dan gaya penampilan yang unik, Final Showcase menjadi ajang persaingan sengit yang tak boleh dilewatkan.

Dan berikut 17 kontestan yang akan bersaing di babak Final Showcase:

1. Ardhitio (Medan, 20)

2. Rafi Durman (Jakarta, 24)

3. Axelo (Tangerang Selatan, 18)

4. Alex Nuh (Bandung, 19)

5. Kenriz (Takengon, 23)

6. Fajar Noor (Medan, 20)

7. Piche Kota (Atambua, 22)

8. Abey Liansyah (Bandung, 20)

9. Rara Sudirman (Jakarta, 16)

10. Mesa Hira (Medan, 18)

11. Shabrina Leanor (Bangka Belitung, 24)

12. Nakei (Jakarta, 16)

13. Manisa Llona (Bekasi, 23)

14. Shakirra Vier (Bandung, 16)

15. Vanessa Zee (Pematang Siantar, 20)

16. Angie Carvalho (Banjarmasin, 16)

17. Anjelia Dom (Medan, 21)

 

