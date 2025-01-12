Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Minggu 12 Januari 2025: Skenario Perjalanan Dinas Yasmin oleh Rangga

JAKARTA - Rangga melihat Alysa yang tidur dengan tidak nyenyak. Dia menjadi iba pada Alysa, juga penuh dendam ke pelaku yang telah melecehkan Alysa. Rangga berjanji akan membalas rasa sakit Alysa kepada pelaku tersebut.



Nantinya Rangga menonton berita yang memberitakan Ajeng, tahanan yang kabur dari RS. Rangga menjadi ketakutan, bahkan dia sampai mimpi Ajeng muncul di hadapannya dan menyakiti Rangga dengan mencekiknya.

Sementara itu, Alysa tidak selera menikmati makanannya. Dia semakin sedih melihat rumahnya yang semakin sepi karena semua keluarganya kini menghilang.

Yasmin terkejut di kantor karena harus melakukan perjalanan dinas ke Malang, tanpa dia tahu itu sebenarnya perjalanan tersebut adalah ulah Rangga karena tidak ingin Romeo dekat-dekat dengan Yasmin terus. Romeo mengantar Yasmin yang akan flight ke Malang. Keduanya terlihat berat untuk meninggalkan satu sama lain. Saat Yasmin sudah sampai di Malang, Ia terkejut karena di sana ada Rangga. Rangga mengajak Yasmin untuk makan bareng bahkan mengirimkan minuman ke kamar hotelnya, tapi Yasmin menolak hingga membuat Rangga kesal.

Yasmin segera menelpon Romeo dan memberitahu tentang keberadaan Rangga. Romeo jadi kesal dan merasa ini hanya akal-akalan Rangga, bahkan Romeo hendak menyusul Yasmin.

Apakah Romeo berhasil bertemu Yasmin dan membawanya pergi dari Rangga? Saksikan Layar Drama “Cinta Yasmin” setiap hari pukul 21.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

