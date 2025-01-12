Periskop 2025: Lesti Kejora dan Rizky Billar Semakin Lengket karena Anak

JAKARTA - Lesti Kejora dan Rizky Billar berkali-kali dihantam isu cerai usai sempat terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada 29 September 2022.

Denny Darko merupakan salah satu peramal yang pernah menerawang Leslar akan berpisah jika tidak punya anak. Lebih spesifik, anak itu harus berjenis kelamin perempuan.

“Anak ini menjadi penyelamat rumah tangga mereka. Hubungan Lesti dan Billar akan lebih dekat lagi karena anak,” katanya dikutip dari YouTube Denny Darko, Minggu (12/1/2025).

Kehadiran anak perempuan tersebut, menurut Denny, akan membuat publik lupa sepenuhnya pada apa yang terjadi dengan Lesti dan Billar di masa lalu.

“Intinya, hubungan mereka akan semakin kuat karena mereka sekarang punya anak sepasang, laki-laki dan perempuan,” tutur sang peramal menambahkan.

Tak hanya mengeratkan hubungan kedua orangtuanya, Denny Darko menilai, anak perempuan Lesti akan membawa perubahan pada karier sang pedangdut.

“Bisa saja dia membuat ajang pencarian bakat sendiri. Tapi yang saya lihat, Lesti akan memiliki citra baru di dunia hiburan. Hal itu terkait dengan imejnya sebagai ibu,” ujarnya.

Tahun lalu, Lesti Kejora menjajal dunia akting dengan membintangi sinetron RCTI berjudul Aku Mencintaimu karena Allah. Menariknya, sinetron itu dibintanginya bersama sang suami.