Tegas, Amanda Manopo Ogah Jadi Istri Duda yang Belum Move On

JAKARTA - Amanda Manopo kembali menjadi sorotan lewat perannya sebagai Anika dalam film 1 Imam 2 Makmum. Dalam film tersebut, Amanda beradu akting dengan Fedi Nuril yang memerankan Arman, seorang duda beranak satu yang masih terjebak kenangan bersama mendiang istrinya.

Sebagai Anika, Amanda harus memainkan karakter istri yang sabar dan terus berjuang mempertahankan rumah tangganya meski suaminya belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya.

"Anika ini sangat sabar, padahal dia harus bersaing dengan bayang-bayang mendiang istri suaminya. Memori tentang masa lalu itu nggak bisa dihilangkan, tapi harus diikhlaskan. Anika mencoba menjadi pengganti yang pantas," jelas Amanda saat konferensi pers film 1 Imam 2 Makmum di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Berbeda dengan keseharian Amanda yang cenderung bawel dan aktif, karakter Anika membuatnya harus tampil lebih tenang dan pendiam.

"Selama syuting, aku jadi lebih sabar dan tenang. Biasanya kan bawel, tapi karena mendalami karakter, apalagi di adegan-adegan intens, aku jadi seperti perempuan pendiam," ungkapnya.

Namun, saat ditanya apakah dirinya mau menjalani kehidupan seperti Anika, Amanda tegas menolak.

"Kalau saya di posisi Anika? Ya nggak mau lah! Hidup saya sudah banyak masalah, masa mau cari masalah lagi dengan duda yang belum move on? Masih muda ini, cari yang lain aja," katanya sambil tertawa.