Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Park Sung Hoon Mendadak Mundur dari Produksi Drama Baru Yoona SNSD, Ada Apa?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |20:05 WIB
Park Sung Hoon Mendadak Mundur dari Produksi Drama Baru Yoona SNSD, Ada Apa?
Park Sung Hoon Mendadak Mundur dari Produksi Drama Baru Yoona SNSD. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Aktor Park Sung Hoon mundur dari produksi drama The Tyrant’s Chef. Drama tersebut seharusnya dia bintangi bersama personel SNSD, Lim Yoona.

Mengutip OSEN, Sabtu (11/1/2025), keputusan tersebut diambil sang aktor setelah agensinya berdiskusi dengan cukup intensif dengan tim produksi drama tersebut.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi yang dirilis agensi Park Sung Hoon terkait mundurnya sang aktor dari produksi The Tyrant’s Chef. Namun Koreaboo melaporkan, besar kemungkinan keputusan itu diambil imbas kontroversi sang aktor di media sosial.

Belum lama ini, sang aktor mengunggah video parodi cabul Squid Game lewat Insta Story. Dia menuai kritik pedas warganet karena video itu diuggahnya di masa berkabung nasional imbas kecelakaan pesawat Jeju Air.

Park Sung Hoon (Netflix)
Park Sung Hoon Mendadak Mundur dari Produksi Drama Baru Yoona SNSD. (Foto: Netflix)

Akibat rumor tersebut, kabarnya, kegiatan pembacaan skenario drama The Tyrant’s Chef dibatalkan. Namun tim produksi mengatakan, pembatalan dilakukan sebagai bentuk duka atas kecelakaan Jeju Air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667/jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174287/jeon_hye_bin-aUnO_large.jpg
Kartu Kredit Jeon Hye Bin Hilang di Bali, Rp177 Juta Raib dalam Waktu 10 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174130/song_kang_dan_kim_min_kyu-vfJd_large.jpg
2 Aktor Tampan Korea Siap Comeback Berakting usai Wamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/206/3172297/kim_ji_hun-lt17_large.jpg
Kim Ji Hun Digaet Bintangi Drama Thriller Terbaru Kim Hye Soo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170717/yoon_ji_on-EDAd_large.jpg
Kena Kasus DUI, Yoon Ji On Mundur dari Produksi Drama Positively Yours
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement