Park Sung Hoon Mendadak Mundur dari Produksi Drama Baru Yoona SNSD, Ada Apa?

SEOUL - Aktor Park Sung Hoon mundur dari produksi drama The Tyrant’s Chef. Drama tersebut seharusnya dia bintangi bersama personel SNSD, Lim Yoona.

Mengutip OSEN, Sabtu (11/1/2025), keputusan tersebut diambil sang aktor setelah agensinya berdiskusi dengan cukup intensif dengan tim produksi drama tersebut.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi yang dirilis agensi Park Sung Hoon terkait mundurnya sang aktor dari produksi The Tyrant’s Chef. Namun Koreaboo melaporkan, besar kemungkinan keputusan itu diambil imbas kontroversi sang aktor di media sosial.

Belum lama ini, sang aktor mengunggah video parodi cabul Squid Game lewat Insta Story. Dia menuai kritik pedas warganet karena video itu diuggahnya di masa berkabung nasional imbas kecelakaan pesawat Jeju Air.

Akibat rumor tersebut, kabarnya, kegiatan pembacaan skenario drama The Tyrant’s Chef dibatalkan. Namun tim produksi mengatakan, pembatalan dilakukan sebagai bentuk duka atas kecelakaan Jeju Air.