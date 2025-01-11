Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Hadiahi Mobil untuk Sang Mertua, Yaya sampai Menangis Haru

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |14:40 WIB
Jennifer Coppen Hadiahi Mobil untuk Sang Mertua, Yaya sampai Menangis Haru
Jennifer Coppen Beri Hadiah Mobil, Yaya Menangis Haru. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen memberikan kejutan spesial untuk sang ibu mertua, Yaya. Hadiah tersebut adalah sebuah mobil yang diimpikan perempuan asal Thailand itu selama ini. 

Lewat unggahannya di Story Instagram, Jennifer menuliskan sebuah pesan menyentuh untuk ibu mertuanya tersebut. Dia mengungkapkan, arti penting Yaya dalam hidupnya setelah kehilangan sang suami, Dali Wassink.

Jennifer Coppen
Jennifer Coppen beri hadiah mobil, Yaya menangis haru. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

“Yaya, terima kasih sudah ada di hidupku. Walaupun aku kehilangan suami, aku bersyukur diberi pengganti ibu seperti kamu,” katanya lewat Insta Story, pada 10 Januari 2025.

Jennifer Coppen kemudian berterima kasih atas ketulusan dan cinta Yaya untuk dirinya dan sang putri, Kamari. Baginya, Yaya tak sekadar mertua, namun sudah seperti ibu. 

“Kau tak hanya mertua, tapi ibu bagiku. Aku akan selalu mencintaimu. Tak akan ada yang bisa memisahkan kita dan kau selalu bisa mengandalkanku! Semoga kau suka mobil barunya,” ungkap Jennifer.

Jennifer Coppen dan keluarga
Jennifer Coppen beri hadiah mobil, Yaya menangis haru. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824/jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565/jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171445/jennifer_coppen-6syL_large.jpg
Demi Justin Hubner, Jennifer Coppen Pertimbangkan Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168884/jennifer_coppen-CGft_large.jpg
Penjelasan Jennifer Coppen soal Sebut Netizen Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166223/jennifer_coppen-Uwsx_large.jpg
Jennifer Coppen Sedih Dituduh Lupakan Dali Wassink demi Justin Hubner: Sakit Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166178/jennifer_coppen_dan_kamari-aE0q_large.jpg
Tak Ada Papa Dali dalam Video Ultah Kamari, Jennifer Coppen Diprotes Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement