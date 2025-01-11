Jennifer Coppen Hadiahi Mobil untuk Sang Mertua, Yaya sampai Menangis Haru

JAKARTA - Jennifer Coppen memberikan kejutan spesial untuk sang ibu mertua, Yaya. Hadiah tersebut adalah sebuah mobil yang diimpikan perempuan asal Thailand itu selama ini.

Lewat unggahannya di Story Instagram, Jennifer menuliskan sebuah pesan menyentuh untuk ibu mertuanya tersebut. Dia mengungkapkan, arti penting Yaya dalam hidupnya setelah kehilangan sang suami, Dali Wassink.

Jennifer Coppen beri hadiah mobil, Yaya menangis haru. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

“Yaya, terima kasih sudah ada di hidupku. Walaupun aku kehilangan suami, aku bersyukur diberi pengganti ibu seperti kamu,” katanya lewat Insta Story, pada 10 Januari 2025.

Jennifer Coppen kemudian berterima kasih atas ketulusan dan cinta Yaya untuk dirinya dan sang putri, Kamari. Baginya, Yaya tak sekadar mertua, namun sudah seperti ibu.

“Kau tak hanya mertua, tapi ibu bagiku. Aku akan selalu mencintaimu. Tak akan ada yang bisa memisahkan kita dan kau selalu bisa mengandalkanku! Semoga kau suka mobil barunya,” ungkap Jennifer.