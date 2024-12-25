Curhat Pilu Jennifer Coppen Kumpul Keluarga di Hari Natal Tanpa Dali Wassink

JAKARTA - Natal berbeda dirasakan oleh Jennifer Coppen tahun ini. Meskipun Jennifer memeluk agama Islam dan tidak merayakan Natal, ia tetap menghormati tradisi keluarganya yang merayakan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga Jennifer dan keluarga mendiang suaminya, Dali Wassink, biasanya berkumpul di sebuah vila. Di sana, mereka menikmati waktu bersama, makan malam hangat, dan bertukar cerita.

Namun, Natal kali ini terasa begitu berat bagi Jennifer karena harus dijalani tanpa kehadiran Dali Wassink di sisinya.

"Kemarin dan hari ini adalah hari yang paling berat. Untuk pertama kalinya, kami berkumpul lengkap satu keluarga. Biasanya, setiap Natal kami selalu booking vila untuk stay bersama, tapi tahun ini nggak ada papa Dali," tulis Jennifer melalui fitur broadcast di Instagram @jennifercoppenreal20, Rabu (25/12/2024).