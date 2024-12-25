Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Pilu Jennifer Coppen Kumpul Keluarga di Hari Natal Tanpa Dali Wassink

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |16:03 WIB
Curhat Pilu Jennifer Coppen Kumpul Keluarga di Hari Natal Tanpa Dali Wassink
Curhat Pilu Jennifer Coppen Kumpul Keluarga di Hari Natal Tanpa Dali Wassink (Foto: IG Jennifer Coppen)
A
A
A

JAKARTA - Natal berbeda dirasakan oleh Jennifer Coppen tahun ini. Meskipun Jennifer memeluk agama Islam dan tidak merayakan Natal, ia tetap menghormati tradisi keluarganya yang merayakan. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga Jennifer dan keluarga mendiang suaminya, Dali Wassink, biasanya berkumpul di sebuah vila. Di sana, mereka menikmati waktu bersama, makan malam hangat, dan bertukar cerita.

Curhat Pilu Jennifer Coppen Kumpul Keluarga di Hari Natal Tanpa Dali Wassink
Curhat Pilu Jennifer Coppen Kumpul Keluarga di Hari Natal Tanpa Dali Wassink

Namun, Natal kali ini terasa begitu berat bagi Jennifer karena harus dijalani tanpa kehadiran Dali Wassink di sisinya.

"Kemarin dan hari ini adalah hari yang paling berat. Untuk pertama kalinya, kami berkumpul lengkap satu keluarga. Biasanya, setiap Natal kami selalu booking vila untuk stay bersama, tapi tahun ini nggak ada papa Dali," tulis Jennifer melalui fitur broadcast di Instagram @jennifercoppenreal20, Rabu (25/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191820/justin_hubner-oQVw_large.jpg
Dilamar Justin Hubner, Jennifer Coppen: My Dream Proposal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188706/jennifer_coppen_dan_justin_hubner-n1ro_large.jpg
Jennifer Coppen Ogah Menikah Beda Agama, Pastikan Justin Hubner Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824/jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565/jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171445/jennifer_coppen-6syL_large.jpg
Demi Justin Hubner, Jennifer Coppen Pertimbangkan Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168884/jennifer_coppen-CGft_large.jpg
Penjelasan Jennifer Coppen soal Sebut Netizen Miskin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement