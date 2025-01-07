Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Ayah Baim Wong Meninggal Dunia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |08:24 WIB
Kabar Duka, Ayah Baim Wong Meninggal Dunia
Ayah Baim Wong meninggal dunia. (Foto: IG Baim)
Kabar duka datang dari Baim Wong. Sang ayah, Johnny Djaelani bin Ahmad Djaelani atau dikenal Johnny Wong meninggal dunia pukul 04.27 WIB, Selasa (7/1/2025) di di RS Abdi Waluyo.

Ayah Baim Wong yang merupakan kelahiran Jakarta 5 Juni 1946 meninggal di usia 78 tahun. Baim Wong lewat akun Instagram-nya menginformasikan, jenazah akan dikebumikan di Purwakarta, berangkat bada zuhur.

Jenazah akan disemayamkan di Jalan Teuku Cik Ditiro 2 No.1A, Gondangdia Jakarta Pusat.

“Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya,” tulis Baim Wong.

Sebelumnya diketahui, ayah Baim Wong sempat dirawat selama hampir satu bulan akibat penyakit yang dideritanya. Kondisinya pun sempat membaik dan diperbolehkan pulang sekira dua minggu lalu.

Kala itu, Baim mengungkapkan rasa syukur atas membaiknya kondisi sang ayah. Dalam foto yang diunggah, terlihat Johnny Wong berbaring di ranjang rumah sakit, ditemani seorang dokter.

(qlh)

