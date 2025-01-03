Denise Chariesta Sindir Niat Yuan Wibowo Nafkahi Anak Rp10 Juta per Bulan: Enggak Cukup!

JAKARTA - Denise Chariesta menanggapi niat Yuan Wibowo untuk menafkahi anaknya sebesar Rp10 juta per bulan. Sang selebgram dengan tegas menolak niat mantan kekasih sekaligus ayah biologis anaknya tersebut.

“Iya, enek banget gue. Dia bilang ke teman gue, kalau dia mau tanggung jawab dengan ngasih duit Rp10 juta per bulan. Kalau mau tanggung jawab, jangan Rp10 juta cumi. Enggak cukup!” katanya dikutip dari KH Infotainment, pada Jumat (3/1/2025).

Denise Chariesta kemudian membeberkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk sang putra. Untuk biaya pendidikan sang anak yang masih bayi, dia harus merogoh kocek sebesar Rp20 juta.

“Rp20 juta itu biaya sekolah bayi yang masuknya cuma Senin dan Kamis, selama 1,5 jam. Belum biaya sekolah berenang Jayden itu bisa mencapai Rp8 juta. Belum lagi, MPASI Jayden itu gue pakai wagyu dan salmon,” tuturnya.

Sang selebgram sebenarnya tidak ingin merendahkan Yuan Wibowo dengan menolak nafkah tersebut. Namun dia mengaku, terlanjur sakit hati atas sikap sang mantan kekasih yang selalu membanggakan diri sebagai orang kaya.