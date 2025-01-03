Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Konten Mukbang Sumanto Viral, Netizen Heboh

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |08:01 WIB
Konten Mukbang Sumanto Viral, Netizen Heboh
Konten Mukbang Sumanto Viral, Netizen Heboh (Foto: IG Sumanto)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tak kenal Sumanto, sosok yang pernah dijuluki sebagai 'manusia kanibal'? Lama tak terdengar kabarnya, kini Sumanto kembali muncul dengan cerita baru dalam hidupnya. Setelah bertobat dan meninggalkan masa lalunya yang kelam, Sumanto kini menjadi sorotan netizen lewat konten mukbang di media sosial!

Melalui akun TikTok @sumantoofficial_, yang dikelola oleh admin, Sumanto mulai merintis karier sebagai kreator konten. Kehadirannya kembali di dunia maya ini mengundang berbagai reaksi dari netizen.

Konten Mukbang Sumanto Viral, Netizen Heboh
Konten Mukbang Sumanto Viral, Netizen Heboh

Sosok yang dulu sempat menjadi momok menakutkan kini tampil ceria di berbagai video. Dengan senyuman semringah, Sumanto menunjukkan perubahan besar dalam hidupnya. Akun TikTok tersebut kini memiliki lebih dari 25 ribu pengikut.

Salah satu konten yang paling menarik perhatian adalah video sederhana ketika Sumanto menyantap sate. Video ini telah ditonton hingga 1,8 juta kali. Meskipun tampak biasa saja, banyak netizen yang langsung teringat dengan masa lalunya, terutama karena kaitannya dengan 'daging'.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175159//ashanty-vZF4_large.jpg
Eks Karyawan Klaim Diintimidasi Pihak Ashanty saat Tanda Tangan Surat Pengakuan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175139//zaskia_mecca-4hYu_large.jpg
Demi Kawal Kasus Pemukulan Karyawan, Zaskia Adya Mecca Batalkan Perjalanan ke Al Aqsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175062//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-LsY2_large.JPG
Laporkan Ashanty, Eks Karyawan Jalani Pemeriksaan Kasus Perampasan Aset dan Akses Ilegal Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175051//suami_mpok_alpa_aji_darmaji-saTk_large.jpg
Kenang Kebaikan Mpok Alpa, Aji Darmaji Sedekahkan Baju Peninggalan Istrinya Lewat Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175049//zaskia_mecca-sLQh_large.jpg
Sempat Trauma, Begini Kondisi Terkini Anak Zaskia Adya Mecca Pasca Kasus Pemukulan Karyawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174892//aditya_bagja_mulyana-o5ba_large.jpg
Cerita Eks Bassist The SIGIT yang Hengkang Usai Kelewat Sholat Subuh saat Tour Manggung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement