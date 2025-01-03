Konten Mukbang Sumanto Viral, Netizen Heboh

JAKARTA - Siapa yang tak kenal Sumanto, sosok yang pernah dijuluki sebagai 'manusia kanibal'? Lama tak terdengar kabarnya, kini Sumanto kembali muncul dengan cerita baru dalam hidupnya. Setelah bertobat dan meninggalkan masa lalunya yang kelam, Sumanto kini menjadi sorotan netizen lewat konten mukbang di media sosial!

Melalui akun TikTok @sumantoofficial_, yang dikelola oleh admin, Sumanto mulai merintis karier sebagai kreator konten. Kehadirannya kembali di dunia maya ini mengundang berbagai reaksi dari netizen.

Konten Mukbang Sumanto Viral, Netizen Heboh

Sosok yang dulu sempat menjadi momok menakutkan kini tampil ceria di berbagai video. Dengan senyuman semringah, Sumanto menunjukkan perubahan besar dalam hidupnya. Akun TikTok tersebut kini memiliki lebih dari 25 ribu pengikut.

Salah satu konten yang paling menarik perhatian adalah video sederhana ketika Sumanto menyantap sate. Video ini telah ditonton hingga 1,8 juta kali. Meskipun tampak biasa saja, banyak netizen yang langsung teringat dengan masa lalunya, terutama karena kaitannya dengan 'daging'.