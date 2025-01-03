Mengintip Voice of Baceprot dan 1000 Drone Light Menari di Malam Tahun Baru 2025

Mengintip Voice of Baceprot dan 1000 Drone Light Menari di Malam Tahun Baru 2025 (Foto: ist)

JAKARTA - Voice of Baceprot mengisi malam pergantian tahun 2025 untuk para pengunjung Ancol Taman Impian. Seperti tradisi tahunan, destinasi wisata ikonik ini kembali memanjakan pengunjung dengan beragam hiburan, mulai dari panggung musik hingga atraksi spektakuler drone light show yang berhasil mencuri perhatian.

Ancol menghadirkan panggung musik dengan beragam genre yang digelar di berbagai lokasi. Di Pantai Festival dan Lagoon, penampilan Voice of Baceprot (VOB) memukau para pengunjung, sementara di Pantai Carnaval, Ari Lasso tampil dalam siaran langsung yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi.

Mengintip Voice of Baceprot dan 1000 Drone Light Menari di Malam Tahun Baru 2025

"Artis yang tampil sangat beragam, mulai dari dangdut, koplo, rock, hingga reggae. Pengunjung terlihat puas, dan para artis tampil penuh semangat," ujar Langlang Salaka, koordinator penyelenggara dari Senior Event Organizer.

Namun, hiburan utama malam itu adalah pertunjukan drone light show yang spektakuler. Ancol bekerja sama dengan Arka Entertainment menghadirkan 1.000 drone untuk menciptakan berbagai formasi kreatif seperti ikan, ubur-ubur, lumba-lumba, pemain sepak bola, hingga astronot.