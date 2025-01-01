Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Reyza Dapat Kejutan Manis dari Fans di Hari Ulang Tahunnya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |02:32 WIB
Bunga Reyza Dapat Kejutan Manis dari Fans di Hari Ulang Tahunnya
Bunga Reyza Dapat Kejutan Manis dari Fans di Hari Ulang Tahunnya (Foto: IG Bunga Reyza)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Reyza, aktris dan penyanyi muda berbakat, baru saja merayakan momen spesial ulang tahunnya pada 2 Desember 2024. Spesial dalam momen indah tersebut, ia mendapatkan kejutan dari fans tercinta. 

Dalam sebuah acara yang penuh kehangatan dan kebahagiaan di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Bunga mendapatkan kejutan istimewa dari para penggemarnya yang membuatnya terharu.

Fans Bunga memberikan kejutan berupa kue ulang tahun yang dihias indah. Tak hanya itu, momen seru ini juga diisi dengan potong kue bersama, obrolan akrab, serta sesi foto-foto yang penuh tawa.

Bunga Reyza Dapat Kejutan Manis dari Fans di Hari Ulang Tahunnya
Bunga Reyza Dapat Kejutan Manis dari Fans di Hari Ulang Tahunnya

“Seru banget! Tadi ada surprise ulang tahun buat aku. Kita potong kue bareng, terus foto-foto juga pastinya,” ungkap Bunga dengan antusias.

