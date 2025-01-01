Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Kenang Sosok Mendiang Ayah: Aku Anak yang Paling Disayang

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |19:11 WIB
Jessica Iskandar Kenang Sosok Mendiang Ayah: Aku Anak yang Paling Disayang
Jessica Iskandar Kenang Sosok Mendiang Ayah: Aku Anak yang Paling Disayang (Foto: IG Jedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar mengenang sosok almarhum ayahnya, Hardi Iskandar, yang telah berpulang pada Sabtu, 28 Desember 2024. Momen haru ini diungkapkan oleh istri Vincent Verhaag tersebut sebelum jenazah sang ayah dikremasi pada hari Minggu.

Menurut Jessica, atau yang akrab disapa Jedar, ayahnya adalah sosok inspiratif yang selalu menjadi teladan bagi keluarga.

"Aku merasa Papa itu luar biasa. Mungkin aku satu-satunya anak yang nggak pernah dimarahin Papa. Apa pun yang aku lakukan, baik benar atau salah, Papa selalu menerima, merangkul, dan mendukung aku," ungkap Jedar di Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta.

Jessica Iskandar Kenang Sosok Mendiang Ayah: Aku Anak yang Paling Disayang
Jessica Iskandar Kenang Sosok Mendiang Ayah: Aku Anak yang Paling Disayang

Sejak kecil, Jedar merasa mendapatkan kasih sayang tanpa batas dari almarhum ayahnya. Dari beliau, ia belajar arti kesabaran dan kasih tanpa syarat. Namun, kedekatan itu terkadang membuat Jedar merasa malu saat mengenang masa lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement