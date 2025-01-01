Jessica Iskandar Kenang Sosok Mendiang Ayah: Aku Anak yang Paling Disayang

JAKARTA - Jessica Iskandar mengenang sosok almarhum ayahnya, Hardi Iskandar, yang telah berpulang pada Sabtu, 28 Desember 2024. Momen haru ini diungkapkan oleh istri Vincent Verhaag tersebut sebelum jenazah sang ayah dikremasi pada hari Minggu.

Menurut Jessica, atau yang akrab disapa Jedar, ayahnya adalah sosok inspiratif yang selalu menjadi teladan bagi keluarga.

"Aku merasa Papa itu luar biasa. Mungkin aku satu-satunya anak yang nggak pernah dimarahin Papa. Apa pun yang aku lakukan, baik benar atau salah, Papa selalu menerima, merangkul, dan mendukung aku," ungkap Jedar di Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta.

Sejak kecil, Jedar merasa mendapatkan kasih sayang tanpa batas dari almarhum ayahnya. Dari beliau, ia belajar arti kesabaran dan kasih tanpa syarat. Namun, kedekatan itu terkadang membuat Jedar merasa malu saat mengenang masa lalu.