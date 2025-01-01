17 Tahun Berkarya, Hello Band Comeback Lewat Single Aku Maunya Kamu

JAKARTA – Siapa yang tak mengenal lagu-lagu hits seperti Ular Berbisa, Dua Cincin, Biarkan Berlalu, dan Di Antara Bintang? Lagu-lagu tersebut pernah menjadi favorit di hati para pecinta musik Indonesia, dibawakan oleh Hello Band, grup musik ternama yang kini dihuni oleh Widi (vokal), Gavet (keyboard), Gani (gitar), dan Dedi (drum).

Dalam perjalanannya, Hello Band telah menjadi bagian dari hidup banyak orang melalui karya-karya mereka yang mudah dicerna dan penuh makna. Namun, sepuluh tahun lalu, perjalanan mereka terhenti akibat masalah internal yang mengguncang grup ini. Akibatnya, Hello Band harus hiatus sejak 2014, meninggalkan pertanyaan besar di benak para penggemarnya: Ke mana perginya mereka?

Widi, sang vokalis, mengonfirmasi bahwa Hello Band tetap ada hingga saat ini. Bahkan, sejak pandemi Covid-19 berakhir pada 2022, grup ini kembali aktif mengisi berbagai panggung hiburan di Indonesia. “Ada masalah internal yang membuat kami harus menghentikan aktivitas bermusik. Tapi, kami tetap saling berkomunikasi. Baru setelah 2022, kami menemukan solusi untuk semua permasalahan itu,” ujar Widi.

Setelah hiatus selama bertahun-tahun, Hello Band kini kembali dengan semangat baru. Menurut Widi, bermain musik bersama Hello Band kini menjadi cara untuk melepaskan stres bagi para personel.

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17 sejak terbentuknya grup pada 19 Desember 2007, Hello Band merilis single terbaru berjudul Aku Maunya Kamu pada Selasa, 31 Desember 2024. Lagu ini sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital.

Lagu Aku Maunya Kamu bercerita tentang seorang pria yang mencintai wanita yang selalu ada di sisinya meskipun hubungan mereka diwarnai banyak hambatan, termasuk dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Lagu ini menyampaikan pesan tentang keteguhan cinta di tengah segala rintangan.