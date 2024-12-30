Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir

Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir (Foto: IG Verrell)

JAKARTA - Verrell Bramasta terus menjadi sorotan publik sejak resmi menjabat sebagai anggota DPR RI. Mulai dari kemampuan berbicaranya di depan umum hingga tekadnya menjalankan tugas dengan penuh amanah, Verrell mendapat perhatian luas.

Putra sulung Venna Melinda ini bahkan menegaskan komitmennya untuk tidak terjerumus dalam praktik korupsi selama masa jabatannya. Menurutnya, korupsi bukan hanya melanggar amanah rakyat, tetapi juga membawa konsekuensi dosa yang berat di akhirat.

"Aku takut kalau begitu (korupsi), karena takut dihisab berat di akhirat," ujar Verrell dalam keterangan resminya, Senin (30/12/2024).

Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir

Selama tiga bulan menjabat, Verrell mengungkapkan telah berupaya maksimal menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat di daerah pemilihannya (Dapil).

"Alhamdulillah, selama tiga bulan ini saya sudah bekerja dan mempertanggungjawabkan amanah serta suara yang telah dipercayakan kepada saya," ungkap politisi PAN tersebut.

Verrell juga mengakui bahwa pekerjaan sebagai anggota DPR jauh lebih berat dibanding profesi lain. Jadwal kerjanya tidak mengenal waktu seperti pegawai biasa.

"Kerja di politik itu enggak nine to five. Kalau bisa malah bukan 24/7, tetapi 25/8, benar-benar enggak ada istirahatnya," kata Verrell.

Ia juga menambahkan bahwa salah satu tantangan besar di dunia politik adalah menghadapi berbagai kritikan. Namun, ia tetap bertekad untuk berbakti kepada masyarakat.

"Harapannya cuma satu, berbakti buat masyarakat. Sekarang saya bukan aktor, tetapi pelayan masyarakat," tegas pria 28 tahun itu.