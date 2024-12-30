Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |18:07 WIB
Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir
Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir (Foto: IG Verrell)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta terus menjadi sorotan publik sejak resmi menjabat sebagai anggota DPR RI. Mulai dari kemampuan berbicaranya di depan umum hingga tekadnya menjalankan tugas dengan penuh amanah, Verrell mendapat perhatian luas.

Putra sulung Venna Melinda ini bahkan menegaskan komitmennya untuk tidak terjerumus dalam praktik korupsi selama masa jabatannya. Menurutnya, korupsi bukan hanya melanggar amanah rakyat, tetapi juga membawa konsekuensi dosa yang berat di akhirat.

"Aku takut kalau begitu (korupsi), karena takut dihisab berat di akhirat," ujar Verrell dalam keterangan resminya, Senin (30/12/2024).

Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir
Verrell Bramasta Janji Tak Akan Korupsi, Takut Pembalasan di Hari Akhir

Selama tiga bulan menjabat, Verrell mengungkapkan telah berupaya maksimal menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat di daerah pemilihannya (Dapil).

"Alhamdulillah, selama tiga bulan ini saya sudah bekerja dan mempertanggungjawabkan amanah serta suara yang telah dipercayakan kepada saya," ungkap politisi PAN tersebut.

Verrell juga mengakui bahwa pekerjaan sebagai anggota DPR jauh lebih berat dibanding profesi lain. Jadwal kerjanya tidak mengenal waktu seperti pegawai biasa.

"Kerja di politik itu enggak nine to five. Kalau bisa malah bukan 24/7, tetapi 25/8, benar-benar enggak ada istirahatnya," kata Verrell.

Ia juga menambahkan bahwa salah satu tantangan besar di dunia politik adalah menghadapi berbagai kritikan. Namun, ia tetap bertekad untuk berbakti kepada masyarakat.

"Harapannya cuma satu, berbakti buat masyarakat. Sekarang saya bukan aktor, tetapi pelayan masyarakat," tegas pria 28 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193845//julia_prastini-zCPW_large.JPG
Jule Mulai Terang-terangan Lepas Hijab dan Pakai Tanktop, Netizen Ramai Ingin Boikot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193854//richard_lee-7pd3_large.jpg
Polisi Jadwalkan Mediasi Antara Doktif dan Richard Lee di Polres Metro Jaksel Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193817//arie_kriting-HpXs_large.jpg
Arie Kriting Tak Izinkan Grok Edit Fotonya demi Hindari Penyalahgunaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193810//richard_lee-Uyp2_large.jpg
Richard Lee Resmi Jadi Tersangka Laporan Doktif, Bakal Diperiksa Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193786//andhara_early-qpZn_large.jpg
Alasan Andhara Early Akhiri Pernikahan 14 Tahun Bersama Bugi Ramadhana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193773//betrand_peto-RGDt_large.jpg
Betrand Peto Jawab Tuduhan Lebih Pilih Ruben Onsu Ketimbang Sarwendah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement