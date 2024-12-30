Tangis Haru Sariyah, Istri Pertama Pak Tarno, saat Terima Bantuan dari Gus Miftah

JAKARTA - Sariyah, istri pertama pesulap Pak Tarno, tak kuasa menahan tangis saat menerima bantuan tunai senilai puluhan juta rupiah dari Gus Miftah. Bantuan tersebut diserahkan oleh kuasa hukum Gus Miftah, Herdiyan Saksono, di rumah Sariyah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, pada Senin, 30 Desember 2024.

"Hari ini saya ke sini untuk menjalankan amanah dari klien saya, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang saat ini sedang menjalankan ibadah umrah," ujar Herdiyan kepada wartawan.

"Ini bentuk silaturahmi sekaligus memberikan sedekah atau uluran tangan kepada beliau, karena kami membaca di media bahwa beliau membutuhkan bantuan," tambahnya.

Herdiyan tidak menyebutkan secara spesifik jumlah bantuan yang diberikan, namun memastikan nominalnya mencapai puluhan juta rupiah.

Saat menerima amplop putih berisi bantuan tersebut, Sariyah menangis haru. Ia merasa sangat bersyukur atas perhatian Gus Miftah, terutama karena selama ini ia mengaku tidak lagi menerima nafkah dari Pak Tarno.

"Mudah-mudahan Pak Ustadz sukses terus, dilancarkan rezekinya oleh Allah, terima kasih banyak, ya Allah," ucap Sariyah sambil menangis.

"Dia (Pak Tarno) sudah tidak memberi nafkah sejak terkena stroke yang sekarang," tambahnya.