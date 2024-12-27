Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pulih, Abdee Negara Siap Tampil Penuh di Konser Ultah Slank ke-41

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |11:01 WIB
Pulih, Abdee Negara Siap Tampil Penuh di Konser Ultah Slank ke-41
Pulih, Abdee Negara Siap Tampil Penuh di Konser Ultah Slank ke-41 (Foto: ist)
JAKARTA - Gitaris Slank, Abdee Negara, memastikan dirinya akan tampil penuh dalam konser ulang tahun ke-41 Slank bertajuk Pasar Malam Empat Satoe yang akan digelar di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 4 Januari 2024.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jalan Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, Abdee mengungkapkan antusiasmenya menyambut konser ini.

Saat ini, Abdee masih menjalani proses pemulihan dari penyakit autoimun yang sempat membuatnya dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan. Namun, ia optimistis akan tampil dengan performa terbaik.

Pulih, Abdee Negara Siap Tampil Penuh di Konser Ultah Slank ke-41
Pulih, Abdee Negara Siap Tampil Penuh di Konser Ultah Slank ke-41

"Insya Allah, Slank akan tampil dengan formasi lengkap. Saya sedang dalam proses penyembuhan, jadi sekarang mulai latihan fisik. Selain latihan gitar dan musik, saya juga latihan fisik. Insya Allah, saya siap hadir," ujar Abdee dengan semangat.

Telusuri berita celebrity lainnya
