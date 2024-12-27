LDR, Fitri Carlina Lakukan Hal Ini Jika Berduaan dengan Suami

JAKARTA - Fitri Carlina tengah merencanakan liburan awal tahun 2025 bersama suaminya, Hendra Sumendap, di Qatar. Momen liburan ini terasa sangat spesial bagi pasangan tersebut karena selama ini mereka menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (LDR).

Hendra, yang berprofesi sebagai pilot maskapai internasional, sering harus meninggalkan Fitri untuk menjalankan tugasnya. Hal ini membuat keduanya sering merasakan rindu yang mendalam karena jarang bertemu.

LDR, Fitri Carlina Lakukan Hal Ini Jika Berduaan dengan Suami

Sebagai cara untuk melepas kerinduan, Fitri dan Hendra memutuskan menghabiskan waktu bersama dengan liburan ke Doha.

"Rencananya liburan di Doha, ya. Paling main-main di sekitar sana. Yang penting sih buat aku quality time-nya, maksudnya sudah dewasa ya," ujar Fitri Carlina saat ditemui di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.