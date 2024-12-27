Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Meninggalnya Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka di Sitkom OB

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |20:48 WIB
Kronologi Meninggalnya Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka di Sitkom OB
Kronologi Meninggalnya Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka di Sitkom OB (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Marlon Renaldy yang dikenal lewat perannya sebagai Pak Taka dalam sitkom OB, meninggal dunia. Kabar duka ini pertama kali diketahui dari unggahan Instagram Adit Sayuti, salah satu lawan main Marlon Renaldy di sitkom tersebut.

Dalam unggahannya pada 23 Desember 2024, pria yang memiliki nama asli Aditya Warman itu membagikan foto dirinya di samping peti jenazah Marlon. Foto tersebut juga menunjukkan kehadiran Tika Panggabean, yang turut memberikan penghormatan terakhir.

"RIP Pak Taka @marlonrenaldy. Sudah nggak ada yang nyuruh push-up dan squat jump lagi ya, Mbak Odah @botikapanggabean," tulis Adit dalam keterangan foto, Jumat (27/12/2024).

Kronologi Meninggalnya Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka di Sitkom OB
Kronologi Meninggalnya Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka di Sitkom OB

Saat dihubungi Okezone, Adit Sayuti mengungkap bahwa Marlon Renaldy menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 23 Desember 2024. Dia datang bersama Tika Panggabean saat jenazah disemayamkan di Gereja.

"Meninggal tanggal 23 Desember 2024. Dimakamkan di TPU Kampung Kandang. Saya datang pas disemayamkan di gereja sebelum dimakamkan," ujar Adit Sayuti melalui pesan singkat kepada Okezone, Jumat (27/12/2024).

Adit sendiri tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya Marlon mengingat sepengetahuannya, Marlon tidak memiliki riwayat penyakit serius semasa hidupnya.

"Gak pernah tau untuk riwayatnya karena setau saya juga sehat-sehat saja," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement