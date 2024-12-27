Kronologi Meninggalnya Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka di Sitkom OB

JAKARTA - Marlon Renaldy yang dikenal lewat perannya sebagai Pak Taka dalam sitkom OB, meninggal dunia. Kabar duka ini pertama kali diketahui dari unggahan Instagram Adit Sayuti, salah satu lawan main Marlon Renaldy di sitkom tersebut.

Dalam unggahannya pada 23 Desember 2024, pria yang memiliki nama asli Aditya Warman itu membagikan foto dirinya di samping peti jenazah Marlon. Foto tersebut juga menunjukkan kehadiran Tika Panggabean, yang turut memberikan penghormatan terakhir.

"RIP Pak Taka @marlonrenaldy. Sudah nggak ada yang nyuruh push-up dan squat jump lagi ya, Mbak Odah @botikapanggabean," tulis Adit dalam keterangan foto, Jumat (27/12/2024).

Kronologi Meninggalnya Marlon Renaldy, Aktor Pemeran Pak Taka di Sitkom OB

Saat dihubungi Okezone, Adit Sayuti mengungkap bahwa Marlon Renaldy menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 23 Desember 2024. Dia datang bersama Tika Panggabean saat jenazah disemayamkan di Gereja.

"Meninggal tanggal 23 Desember 2024. Dimakamkan di TPU Kampung Kandang. Saya datang pas disemayamkan di gereja sebelum dimakamkan," ujar Adit Sayuti melalui pesan singkat kepada Okezone, Jumat (27/12/2024).

Adit sendiri tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya Marlon mengingat sepengetahuannya, Marlon tidak memiliki riwayat penyakit serius semasa hidupnya.

"Gak pernah tau untuk riwayatnya karena setau saya juga sehat-sehat saja," ujarnya.