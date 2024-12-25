Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Natal Janita Gabriela dan Harapannya di 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |04:41 WIB
Cerita Natal Janita Gabriela dan Harapannya di 2025
Cerita Natal Janita Gabriela dan Harapannya di 2025 (Foto: IG Janita)
JAKARTA - Janita Gabriela, penyanyi yang dikenal melalui lagunya Tak Ingin Mengenalmu, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya di tahun 2024 yang penuh tantangan, sekaligus mengungkapkan harapan besar untuk tahun 2025.

"Tahun 2024 buat aku itu seperti roller coaster. Ada banyak perubahan hidup dan kejadian tak terduga. Aku bisa merasa sangat bahagia selama dua bulan, lalu dua bulan berikutnya sedih banget, dua bulan bingung, terus dua bulan nggak tahu harus ngapain. Rasanya tahun ini aku sempat kehilangan kepercayaan diri, mungkin karena aku sudah masuk usia 25. Tapi puji Tuhan, mulai Desember aku mulai merasa bahagia lagi," ungkap Janita.

Cerita Natal Janita Gabriela dan Harapannya di 2025
Cerita Natal Janita Gabriela dan Harapannya di 2025

Meskipun penuh dinamika, Janita tetap menemukan momen-momen berharga yang layak dirayakan. Salah satu yang paling berkesan baginya adalah perayaan ulang tahunnya yang ke-25. "Hal yang seru di 2024, aku akhirnya bisa bikin acara ulang tahun. Umur 25 ini, aku merasa diberkati karena bisa merayakan bersama orang-orang terdekat," tambahnya.

Natal tahun ini menjadi momen spesial bagi Janita, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia memutuskan untuk meluangkan waktu sepenuhnya bersama keluarga.

