Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi yang Hartanya Dirampas untuk Negara

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |10:01 WIB
5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi yang Hartanya Dirampas untuk Negara
5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi yang Hartanya Dirampas untuk Negara (Foto: IG Sandra)
A
A
A

JAKARTA – Pada Senin (23/12/2024), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memutuskan untuk merampas semua aset milik Harvey Moeis dan Sandra Dewi, yang sudah disita penyidik, untuk negara.

Beberapa aset yang disita tersebut merupakan tas, logam mulia, serta rekening deposito senilai Rp33 miliar. Putusan tersebut pun menuai polemik lantaran Sandra Dewi dan Harvey Moeis disebut sudah melakukan perjanjian pisah harta.

Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad, tentu keberatan dengan putusan tersebut karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi Sandra Dewi. Andi Ahmad bersama tim kuasa hukum juga berencana akan mengkaji lebih dalam mengenai putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Punya harta yang bernilai fantastis, Sandra Dewi ternyata memiliki beberapa pekerjaan yang menjadi sumber penyumbang kekayaannya. Berikut 5 sumber kekayaan Sandra Dewi.

5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi

5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi yang Hartanya Dirampas untuk Negara
5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi yang Hartanya Dirampas untuk Negara

1. Aktris

Sebelum menjadi istri Harvey Moeis, Sandra Dewi merupakan salah satu aktris yang cukup populer di industri hiburan tanah air. Berawal dari kemunculannya di film Quickie Express (2007), Sandra Dewi pun kebanjiran job syuting film dan sinetron.

Beberapa film yang pernah dibintanginya antara lain, Tarzan ke Kota, Langit Ke-7, I am Hope, dan masih banyak lagi. Sedangkan sinetron yang pernah dibintangi Sandra Dewi, seperti Cinta Indah, Langit dan Bumi, Putri Bidadari, Kita Nikah Yuk, dan masih banyak lagi.

2. Endorsement

Punya banyak penggemar, Sandra Dewi juga memanfaatkan media sosial untuk mendongkrak popularitasnya. Saat ini, Sandra Dewi memiliki 24,1 juta pengikut di Instagram.

Jumlah pengikut yang cukup banyak ditambah paras yang menawan membuat Sandra Dewi mendapat banyak tawaran endorsement dari berbagai brand fashion, seperti busan, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Sandra Dewi disebut meraih puluhan juta rupiah setiap kali mengunggah foto endorse.

3. Bisnis

Sandra Dewi memiliki beberapa bisnis yang ikut menyumbang kekayaannya. Sandra Dewi memiliki bisnis yang bergerak di bidang perhiasan emas sejak tahun 2019. Bisnis tersebut diberi nama Sandra Dewi Gold.

Bisnis selanjutnya yang dimiliki Sandra Dewi adalah bisnis make up yang diberi nama Saint by Sandra. Make up yang dijualnya memiliki harga yang terjangkau meskipun memiliki branding yang mewah.

Bisnis lainnya yang dimiliki Sandra Dewi adalah bisnis makanan ringan, More Chip, dan bisnis clothing line yang diberi nama SDW by Sandra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132561/inul_daratista-xyAm_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Inul Daratista si Pedangdut Termahal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123276/codeblu-mok9_large.jpg
Sumber Kekayaan Codeblue, Food Reviewer yang Terseret Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112372/ariel_tatum-anw2_large.jpg
Sumber Kekayaan Ariel Tatum yang Film Terbarunya Jeblok di Pasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110149/abidzar_al_ghifari-T0SK_large.jpg
Sumber Kekayaan Abidzar Al Ghifari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106752/sherina_munaf-S6dQ_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Sherina Munaf yang Baru Gugat Cerai Baskara Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104752/agnez_mo-WQr7_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Agnez Mo yang Miliki Rumah di Los Angeles
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement