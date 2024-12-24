5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi yang Hartanya Dirampas untuk Negara

JAKARTA – Pada Senin (23/12/2024), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memutuskan untuk merampas semua aset milik Harvey Moeis dan Sandra Dewi, yang sudah disita penyidik, untuk negara.

Beberapa aset yang disita tersebut merupakan tas, logam mulia, serta rekening deposito senilai Rp33 miliar. Putusan tersebut pun menuai polemik lantaran Sandra Dewi dan Harvey Moeis disebut sudah melakukan perjanjian pisah harta.

Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad, tentu keberatan dengan putusan tersebut karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi Sandra Dewi. Andi Ahmad bersama tim kuasa hukum juga berencana akan mengkaji lebih dalam mengenai putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Punya harta yang bernilai fantastis, Sandra Dewi ternyata memiliki beberapa pekerjaan yang menjadi sumber penyumbang kekayaannya. Berikut 5 sumber kekayaan Sandra Dewi.

5 Sumber Kekayaan Sandra Dewi

1. Aktris

Sebelum menjadi istri Harvey Moeis, Sandra Dewi merupakan salah satu aktris yang cukup populer di industri hiburan tanah air. Berawal dari kemunculannya di film Quickie Express (2007), Sandra Dewi pun kebanjiran job syuting film dan sinetron.

Beberapa film yang pernah dibintanginya antara lain, Tarzan ke Kota, Langit Ke-7, I am Hope, dan masih banyak lagi. Sedangkan sinetron yang pernah dibintangi Sandra Dewi, seperti Cinta Indah, Langit dan Bumi, Putri Bidadari, Kita Nikah Yuk, dan masih banyak lagi.

2. Endorsement

Punya banyak penggemar, Sandra Dewi juga memanfaatkan media sosial untuk mendongkrak popularitasnya. Saat ini, Sandra Dewi memiliki 24,1 juta pengikut di Instagram.

Jumlah pengikut yang cukup banyak ditambah paras yang menawan membuat Sandra Dewi mendapat banyak tawaran endorsement dari berbagai brand fashion, seperti busan, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Sandra Dewi disebut meraih puluhan juta rupiah setiap kali mengunggah foto endorse.

3. Bisnis

Sandra Dewi memiliki beberapa bisnis yang ikut menyumbang kekayaannya. Sandra Dewi memiliki bisnis yang bergerak di bidang perhiasan emas sejak tahun 2019. Bisnis tersebut diberi nama Sandra Dewi Gold.

Bisnis selanjutnya yang dimiliki Sandra Dewi adalah bisnis make up yang diberi nama Saint by Sandra. Make up yang dijualnya memiliki harga yang terjangkau meskipun memiliki branding yang mewah.

Bisnis lainnya yang dimiliki Sandra Dewi adalah bisnis makanan ringan, More Chip, dan bisnis clothing line yang diberi nama SDW by Sandra.