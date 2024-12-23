Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan IU Selalu Menolak Tawaran Collab dengan Musisi Internasional

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |15:30 WIB
Alasan IU Selalu Menolak Tawaran <i>Collab</i> dengan Musisi Internasional
Alasan IU Selalu Menolak Tawaran {Collab} dengan Musisi Internasional. (Foto: Instagram/@dlwlrma)
A
A
A

SEOUL - IU sudah berkarier di industri musik selama 16 tahun. Sepanjang itu, dia merilis deretan tembang hits yang melambungkan namanya sebagai salah satu penyanyi wanita dengan talenta terbaik.

Sebagian besar lagu-lagu ciptaannya menjadi begitu populer di pasaran. Dari sinilah, dia mendapat banyak tawaran untuk kolaborasi dengan musisi internasional. Namun kala itu, dia terpaksa menolak tawaran tersebut.

“Terus terang, dulu aku mendapat banyak tawaran collab yang luar biasa. Tapi aku kurang percaya diri karena perbedaan bahasa. Alasan itulah yang membuat aku menolak collab,” ujarnya dikutip dari Billboard, pada Senin (23/12/2024).

Melakukan kolaborasi dengan musisi internasional akan bisa menaikkan popularitas seorang artis di tingkat internasional. Alasan itulah yang membuat banyak idol K-Pop melakukan kolaborasi dengan musisi luar.

Namun seiring waktu dan kematangannya dalam bermusik, IU mulai mengubah pemikirannya tentang kolaborasi. Dia mulai membuka diri untuk kemungkinan kolaborasi dengan musisi internasional.

“Sekarang aku tak takut lagi soal perbedaan bahasa. Sekarang, aku lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan artis luar negeri. Jadi, tolong hubungi aku,” ujarnya sambil tertawa.

Dalam wawancara tersebut, artis bernama asli Lee Ji Eun ini juga membocorkan rencana kariernya pada 2025. Dia mengaku, akan ada sederet proyek aktingnya yang tayang pada tahun depan.

Halaman:
1 2
