Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Nia Ramadhani, Artis Seksi yang Kerap Dijuluki Hot Mama

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |06:30 WIB
Biodata dan Agama Nia Ramadhani, Artis Seksi yang Kerap Dijuluki Hot Mama
Biodata dan Agama Nia Ramadhani, Artis Seksi yang Kerap Dijuluki Hot Mama. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Nia Ramadhani selalu mampu menarik perhatian publik di media sosial. Salah satu yang menarik dari menantu Aburizal Bakrie ini adalah penampilannya yang masih seksi meski sudah memiliki tiga anak.

Dalam podcast YouTube TS Media 1 Agustus 2023, Nia mengungkapkan, pentingnya perempuan menjaga penampilan setelah menikah. “Banyak ibu-ibu yang bilang, ‘Gue sudah laku, tak perlu lah ngapa-ngapain.’ Itu aku kurang setuju,” ujarnya.

Nia Ramadhani
Biodata dan Agama Nia Ramadhani. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Nia Ramadhani mengungkapkan, setelah memiliki tiga anak, dia justru harus bekerja dua kali lebih keras menjaga tubuhnya agar tetap ideal. Dia juga berusaha tampil menarik untuk sang suami. 

Meski sempat menuai kritik pedas para ibu karena pernyataannya tersebut, namun Nia membuktikan bahwa dengan tubuh ideal terawat dia terlihat sepert kakak adik dengan putri sulungnya, Mikhayla.

Biodata dan Agama Nia Ramadhani

Prianti Nur Ramadhani atau yang lebih dikenal dengan nama Nia Ramadhani lahir di Jakarta, pada 16 April 1990. Aktris penganut agama Islam ini memiliki garis keturunan Sunda, Norwegia, dan Belanda dari sang ayah. 

Nia tercatat memulai kariernya di dunia hiburan sebagai penari di usia yang masih sangat muda, 5 tahun. Saat memasuki usia remaja, dia terjun ke dunia akting dengan membintangi sinetron populer, Bidadari, pada 2002.

Nia Ramadhani
Biodata dan Agama Nia Ramadhani. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Namun namanya mulai dikenal luas saat berperan sebagai Siska dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih, pada 2004. Dia kemudian membintangi sederet sinetron, dari Benci Jadi Cinta (2006) dan Cinta Jangan Buru-Buru (2007). 

Selain sinetron, Nia Ramadhani juga menjajal layar lebar dengan membintangi sederet film horror, seperti Suster Ngesot (2007), Hantu Jembatan Ancol (2008), hingga Kesurupan (2009).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement