Biodata dan Agama Nia Ramadhani, Artis Seksi yang Kerap Dijuluki Hot Mama

JAKARTA - Biodata dan Agama Nia Ramadhani selalu mampu menarik perhatian publik di media sosial. Salah satu yang menarik dari menantu Aburizal Bakrie ini adalah penampilannya yang masih seksi meski sudah memiliki tiga anak.

Dalam podcast YouTube TS Media 1 Agustus 2023, Nia mengungkapkan, pentingnya perempuan menjaga penampilan setelah menikah. “Banyak ibu-ibu yang bilang, ‘Gue sudah laku, tak perlu lah ngapa-ngapain.’ Itu aku kurang setuju,” ujarnya.

Biodata dan Agama Nia Ramadhani. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Nia Ramadhani mengungkapkan, setelah memiliki tiga anak, dia justru harus bekerja dua kali lebih keras menjaga tubuhnya agar tetap ideal. Dia juga berusaha tampil menarik untuk sang suami.

Meski sempat menuai kritik pedas para ibu karena pernyataannya tersebut, namun Nia membuktikan bahwa dengan tubuh ideal terawat dia terlihat sepert kakak adik dengan putri sulungnya, Mikhayla.

Biodata dan Agama Nia Ramadhani

Prianti Nur Ramadhani atau yang lebih dikenal dengan nama Nia Ramadhani lahir di Jakarta, pada 16 April 1990. Aktris penganut agama Islam ini memiliki garis keturunan Sunda, Norwegia, dan Belanda dari sang ayah.

Nia tercatat memulai kariernya di dunia hiburan sebagai penari di usia yang masih sangat muda, 5 tahun. Saat memasuki usia remaja, dia terjun ke dunia akting dengan membintangi sinetron populer, Bidadari, pada 2002.

Biodata dan Agama Nia Ramadhani. (Foto: Instagram/@ramadhaniabakrie)

Namun namanya mulai dikenal luas saat berperan sebagai Siska dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih, pada 2004. Dia kemudian membintangi sederet sinetron, dari Benci Jadi Cinta (2006) dan Cinta Jangan Buru-Buru (2007).

Selain sinetron, Nia Ramadhani juga menjajal layar lebar dengan membintangi sederet film horror, seperti Suster Ngesot (2007), Hantu Jembatan Ancol (2008), hingga Kesurupan (2009).