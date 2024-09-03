Nia Ramadhani Tulis Pesan Menyentuh untuk Mikhayla Bakrie, Bikin Haru Netizen

JAKARTA - Nia Ramadhani menuliskan pesan haru untuk putri pertamanya, Mikhayla Bakrie. Mengetahui sang putri yang kini beranjak dewasa, Nia mengungkap perasaannya saat pertama kali menjadi seorang ibu untuk Mikha.

Pesan manis itu ditulis Nia di akun Instagram-nya, @ramadhaniabakrie. Istri Ardi Bakrie itu mengenang masa-masa dirinya baru pertama kali menjadi seorang ibu saat Mikhayla lahir.

“Seperti yang mama selalu bilang, saat kakak lahir, mama baru pertama kali menjadi Ibu. Jadi banyak yang mama ga ngerti,” tulis Nia.

Nia mengungkap dirinya masih memiliki banyak kekurangan sebagai seorang ibu, apalagi saat pertama kali mengurus Mikha. Wanita 34 tahun ini bahkan mengaku belum maksimal dan masih banyak belajar.

Ia mengatakan pembelajaran itu membuatnya bisa lebih baik untuk menjaga adik-adik Mikhayla.

“Sebagai anak pertama, banyak kesalahan kesalahan yang mama lakukan saat mendidik kakak, yang akhirnya jadi pelajaran buat mama, agar bisa menjadi lebih baik dalam membesarkan ade ade,” ungkapnya.

Dalam postingan itu, Nia pun merasa bersyukur sosok Mikhayla menjadi putri pertamanya. Ia berharap Mikha tumbuh menjadi anak yang baik mengingat dirinya mulai beranjak dewasa.

“Dan ini yang mama selalu bilang sama kakak bahwa mama sangat bersyukur, karena Tuhan kasih anak pertama mama itu seorang KAMU,” tambah Nia.