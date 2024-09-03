Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nia Ramadhani Tulis Pesan Menyentuh untuk Mikhayla Bakrie, Bikin Haru Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |09:23 WIB
Nia Ramadhani Tulis Pesan Menyentuh untuk Mikhayla Bakrie, Bikin Haru Netizen
Nia Ramadhani
A
A
A

JAKARTA - Nia Ramadhani menuliskan pesan haru untuk putri pertamanya, Mikhayla Bakrie. Mengetahui sang putri yang kini beranjak dewasa, Nia mengungkap perasaannya saat pertama kali menjadi seorang ibu untuk Mikha.

Pesan manis itu ditulis Nia di akun Instagram-nya, @ramadhaniabakrie. Istri Ardi Bakrie itu mengenang masa-masa dirinya baru pertama kali menjadi seorang ibu saat Mikhayla lahir.

“Seperti yang mama selalu bilang, saat kakak lahir, mama baru pertama kali menjadi Ibu. Jadi banyak yang mama ga ngerti,” tulis Nia.

Nia Ramadhani Tulis Pesan Menyentuh untuk Mikhayla Bakrie, Bikin Haru Netizen
Nia Ramadhani Tulis Pesan Menyentuh untuk Mikhayla Bakrie, Bikin Haru Netizen

Nia mengungkap dirinya masih memiliki banyak kekurangan sebagai seorang ibu, apalagi saat pertama kali mengurus Mikha. Wanita 34 tahun ini bahkan mengaku belum maksimal dan masih banyak belajar.

Ia mengatakan pembelajaran itu membuatnya bisa lebih baik untuk menjaga adik-adik Mikhayla.

“Sebagai anak pertama, banyak kesalahan kesalahan yang mama lakukan saat mendidik kakak, yang akhirnya jadi pelajaran buat mama, agar bisa menjadi lebih baik dalam membesarkan ade ade,” ungkapnya.

Dalam postingan itu, Nia pun merasa bersyukur sosok Mikhayla menjadi putri pertamanya. Ia berharap Mikha tumbuh menjadi anak yang baik mengingat dirinya mulai beranjak dewasa.

“Dan ini yang mama selalu bilang sama kakak bahwa mama sangat bersyukur, karena Tuhan kasih anak pertama mama itu seorang KAMU,” tambah Nia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189143//insanul_fahmi-ulmE_large.jpg
Insanul Fahmi Dicap Bocil Alay usai Curhat soal Kerasnya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189119//jessica_mila-ykui_large.jpg
Jessica Mila Berencana Tambah Momongan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189058//alyssa_daguise-FEPb_large.JPG
Potret Alyssa Daguise Babymoon di Thailand Banjir Pujian Warganet: Bumil Tercantik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189053//nikita_mirzani-9Pax_large.jpg
Respons Nikita Mirzani saat Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun: Hukum Indonesia Bobrok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189018//aura_kasih-8zqF_large.JPG
Alasan Aura Kasih Baru Urus Perwalian Anak, Singgung Soal Perjalanan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188982//inara_rusli-LVgv_large.jpg
Alasan Inara Rusli Belum Minta Maaf pada Wardatina Mawa, Marisya Icha: Dia Depresi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement