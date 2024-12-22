Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blake Lively Diduga Alami Pelecehan Seksual, Tuntut Aktor Justin Baldoni

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |22:27 WIB
Blake Lively Diduga Alami Pelecehan Seksual, Tuntut Aktor Justin Baldoni
Blake Lively diduga alami pelecehan seksual, tuntut aktor Justin Baldoni. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar tak sedap datang dari aktris Hollywood, Blake Lively. Bintang series Gossip Girl itu diduga mengalami pelecehan seksual dari aktor dan lawan mainnya di film It Ends With Us, Justin Baldoni.

Melansir Variety, Minggu (22/12/2024), Blake menuduh Baldoni berusaha melancarkan kampanye kotor terhadapnya. Dalam sebuah pernyataan kepada TMZ, Blake Lively berharap tindakan laporannya ini bisa mengungkap dugaan tindakan jahat aktor tersebut.

"Saya berharap tindakan hukum saya dapat membantu mengungkap taktik pembalasan yang jahat ini,” kata Blake.

Seperti diketahui, Blake Lively sempat bekerja sama dengan Justin Baldoni untuk film It Ends With Us. Istri Ryan Reynolds itu mengatakan Baldoni, yang juga sutradara film tersebut menciptakan suasana kerja di lokasi syuting yang tak mengenakan.

Wanita 38 tahun ini mengeluh bahwa Baldoni telah membahas berat badan dirinya dengan pelatihnya, mendesaknya untuk mengungkapkan keyakinan agamanya, dan membicarakan kehidupan seksnya dengan cara yang tidak pantas. 

Lively mengungkapkan keluhan bahwa Jamey Heath, produser film sekaligus CEO Wayfarer Studios, pernah menunjukkan kepadanya video istrinya yang sedang tanpa busana dan melahirkan. Selain itu, Lively juga menuduh bahwa Heath dan Baldoni pernah memasuki trailer tata riasnya tanpa izin, termasuk saat ia sedang menyusui bayinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/612/3046751/blake_ryan_reynolds-CP90_large.jpg
Istri Ryan Reynolds, Blake Lively Pakai Gaun Britney Spears pada Premier I Ends With Us
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/17/33/2669347/selamat-blake-lively-hamil-anak-ke-4-buah-cinta-dengan-ryan-reynolds-2AVodMR8Vu.jpg
Selamat! Blake Lively Hamil Anak ke-4, Buah Cinta dengan Ryan Reynolds
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/21/33/2489847/blake-lively-murka-foto-anak-disebar-akun-gosip-b0VeDWJkX3.jpg
Blake Lively Murka, Foto Anak Disebar Akun Gosip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/07/33/2113763/selamat-ryan-reynolds-dan-blake-lively-sambut-kelahiran-anak-ke-3-CbeSHXbtA6.jpg
Selamat! Ryan Reynolds dan Blake Lively Sambut Kelahiran Anak ke-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/03/33/2051154/aktris-gossip-girl-blake-lively-hamil-anak-ketiga-NzO2xSS2H9.jpg
Aktris Gossip Girl Blake Lively Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/02/33/1893764/hapus-semua-foto-di-medsos-cara-unik-blake-lively-promo-film-terbaru-SPjT6Bq5GG.jpg
Hapus Semua Foto di Medsos, Cara Unik Blake Lively Promo Film Terbaru?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement