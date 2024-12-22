Blake Lively Diduga Alami Pelecehan Seksual, Tuntut Aktor Justin Baldoni

JAKARTA - Kabar tak sedap datang dari aktris Hollywood, Blake Lively. Bintang series Gossip Girl itu diduga mengalami pelecehan seksual dari aktor dan lawan mainnya di film It Ends With Us, Justin Baldoni.

Melansir Variety, Minggu (22/12/2024), Blake menuduh Baldoni berusaha melancarkan kampanye kotor terhadapnya. Dalam sebuah pernyataan kepada TMZ, Blake Lively berharap tindakan laporannya ini bisa mengungkap dugaan tindakan jahat aktor tersebut.

"Saya berharap tindakan hukum saya dapat membantu mengungkap taktik pembalasan yang jahat ini,” kata Blake.

Seperti diketahui, Blake Lively sempat bekerja sama dengan Justin Baldoni untuk film It Ends With Us. Istri Ryan Reynolds itu mengatakan Baldoni, yang juga sutradara film tersebut menciptakan suasana kerja di lokasi syuting yang tak mengenakan.

Wanita 38 tahun ini mengeluh bahwa Baldoni telah membahas berat badan dirinya dengan pelatihnya, mendesaknya untuk mengungkapkan keyakinan agamanya, dan membicarakan kehidupan seksnya dengan cara yang tidak pantas.

Lively mengungkapkan keluhan bahwa Jamey Heath, produser film sekaligus CEO Wayfarer Studios, pernah menunjukkan kepadanya video istrinya yang sedang tanpa busana dan melahirkan. Selain itu, Lively juga menuduh bahwa Heath dan Baldoni pernah memasuki trailer tata riasnya tanpa izin, termasuk saat ia sedang menyusui bayinya.