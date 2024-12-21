Farel Bocah Sotoy Bahas Keberagaman Agama di Indonesia Lewat Perspektif Unik

Farel Bocah Sotoy Bahas Keanekaragaman Agama di Indonesia Lewat Perspektif Unik. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Farel Bocah Sotoy telah menarik perhatian banyak orang melalui konten-kontennya di YouTube. Terbaru, dia membahas seputar agama yang ada di Indonesia.

Farel Tarek membahas tentang ‘kelahiran’ enam agama di Indonesia: Katolik, Hindu, Kristen, Islam, Buddha, dan Konghucu. Dia menggali lebih dalam dengan memasukkan budaya lokal dan tradisi masing-masing agama.

Tak hanya itu, Farel juga membahas beberapa agama yang tidak diakui secara resmi, namun memiliki pengikut, seperti Sunda Wiwitan, Kejawaan, Marapu, Buhun, dan Kaharingan.

Sang content creator juga mengajak penonton untuk memahami bagaimana berbagai aliran ini tetap bertahan dan relevan di tengah budaya dan agama utama.

Farel menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam dan unik, di mana perbedaan bukanlah hal yang harus memecah belah namun justru memperkaya.

