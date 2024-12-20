Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gempi Semakin Aktif di Dunia Hiburan, Akan Jadi Aktor atau Penyanyi?

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |10:01 WIB
Gempi Semakin Aktif di Dunia Hiburan, Akan Jadi Aktor atau Penyanyi?
Gempi Semakin Aktif di Dunia Hiburan, Akan Jadi Aktor atau Penyanyi? (Foto: IG Gading)
A
A
A

JAKARTA - Gempita Nora Marten, putri dari pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia, semakin sering muncul di dunia hiburan. Setelah sukses merilis single dan menjadi model video klip, kini Gempi memulai debutnya sebagai aktor melalui film Modal Nekad.

Sebagai orang tua, Gading dan Gisel mendukung penuh apa pun yang menjadi minat dan keinginan putri mereka. Gading menegaskan bahwa saat ini adalah waktu bagi Gempi untuk mencoba berbagai bidang sebelum nantinya menentukan pilihan karier yang lebih fokus.

"Untuk ke depannya, biar dia yang memutuskan. Sekarang semuanya dicoba, mulai dari akting, nyanyi. Kami sebagai orang tua mendukung apa yang Gempi mau," ujar Gading Marten saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Gempi Semakin Aktif di Dunia Hiburan, Akan Jadi Aktor atau Penyan
Gempi Semakin Aktif di Dunia Hiburan, Akan Jadi Aktor atau Penyan

Gading juga menekankan bahwa ia dan Gisel tidak pernah memaksakan Gempi untuk mengikuti jejak mereka di dunia hiburan. Semua aktivitas yang dilakukan Gempi murni atas keinginannya sendiri.

"Yang penting kami tanya dulu, Gempi mau atau tidak. Kalau dia mau, kami support. Tapi kalau merasa terbebani, tentu tidak akan dipaksakan," tambahnya.

Mengenai kegiatan syuting Gempi, Gading menjelaskan bahwa perannya dalam film Modal Nekad tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu waktu belajar dan istirahatnya.

Halaman:
1 2
