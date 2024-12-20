Biodata dan Agama Song Hye Kyo, Aktris Blue Chip Korea yang Tajir Melintir

JAKARTA - Biodata dan Agama Song Hye Kyo, aktris blue chip Korea yang menjadi ikon industri hiburan Korea. Istilah blue chip digunakan untuk mendefinisikan aktor/aktris yang menjadi aset industri perfilman Korea.

Walau sudah 2 dekade berkarier, namun Song Hye Kyo mengaku masih merasakan getaran yang sama seperti pertama kali debut berakting. Ada rasa gugup sekaligus antusiasme yang dirasakannya.

“Itu membuatku selalu ingin memberikan yang terbaik untuk setiap proyek yang kujalani. Ini bentuk tanggung jawabku pada apa yang kukerjakan,” ujarnya seperti dikutip dari Korea Herald, pada Jumat (20/12/2024).

Bagi Song Hye Kyo, berakting tak sekadar mengejar popularitas melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan cerita yang bisa menyentuh hati penonton. Dedikasinya pada dunia akting membuatnya didapuk sebagai salah satu aktris termahal Korea.

Janda Song Joong Ki tersebut digadang-gadang menerima bayaran sebesar Rp2,4 miliar per episode. Berdasarkan data Celebrity Net Worth, Hye Kyo memiliki kekayaan bersih sebesar USD20 juta atau setara Rp324,5 miliar.

Biodata Song Hye Kyo

Song Hye Kyo lahir di Daegu, Korea Selatan, pada 22 November 1981. Dia memulai kariernya dengan memenangkan kontes SunKyung Smart Model pada 1996. Saat itu, usianya masih 14 tahun.

Setahun kemudian, Hye Kyo debut akting dengan mengambil peran kecil dalam drama First Love. Akting sang aktris baru dilirik ketika membintangi Autumn in My Heart bersama Song Seung Heon dan Won Bin, pada 2000.

Drama dengan kisah cinta mengharu biru itu bahkan populer hingga ke Eropa, Taiwan, hingga Jepang. Popularitasnya semakin meroket ketika membintangi drama Full House bersama Rain, pada 2004.

Popularitas Song Hye Kyo sebagai aktris semakin meroket ketika dia membintangi drama Descendants of the Sun, pada 2016. Sempat vakum setelah menikah dan bercerai dengan Song Joong Ki, dia comeback lebih kuat.

Bahkan dia sukses mencuri perhatian pencinta drama Korea ketika membintangi series The Glory, pada akhir tahun 2022. Drama karya penulis skenario Kim Eun Sook itu bahkan membawanya meraih Daesang dalam ajang Blue Dragon Series Awards 2023.

Song Hye Kyo akan kembali ke layar lebar lewat film terbarunya berjudul Dark Nuns, pada 24 Januari 2025.