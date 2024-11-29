Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Tan Akui Berteman Dekat dengan Boy William Sebelum Nikah dengan Ruben Onsu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |15:01 WIB
Sarwendah Tan Akui Berteman Dekat dengan Boy William Sebelum Nikah dengan Ruben Onsu
Sarwendah Tan Akui Berteman Dekat dengan Boy William Sebelum NIkah dengan Ruben Onsu (Foto: IG Sarwendah)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah Tan akhirnya angkat bicara mengenai isu yang mengaitkannya dengan Boy William. Kabar kedekatan mereka mencuat setelah keduanya berkolaborasi dalam sebuah konten Instagram beberapa waktu lalu.

Rumor tersebut bahkan membuat netizen ramai-ramai menjodohkan Sarwendah dengan Boy William. Namun, Sarwendah, yang kini berstatus sebagai mantan istri Ruben Onsu, merasa tidak nyaman dengan perjodohan tersebut.

"Ya, agak risih juga sih. Tapi kalau kata orang, ini risiko jadi public figure, jadi harus bagaimana? Untungnya kami sama-sama public figure, jadi bisa saling mengerti," ujar Sarwendah saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Sarwendah Tan Akui Berteman Dekat dengan Boy William
Sarwendah Tan Akui Berteman Dekat dengan Boy William

Sarwendah mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Boy William murni persahabatan yang sudah terjalin lama, bahkan sebelum ia menikah dengan Ruben Onsu.

"Aku kenal Boy sejak aku masih di Cherrybelle, waktu masih remaja, masih ABG. Baru sekarang ketemu lagi setelah aku punya anak," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Boy memang sering bercanda dan menggodanya, mengingat Sarwendah dikenal sebagai pribadi yang serius.

"Dulu dia suka banget ngerjain aku. Apa pun yang dia bilang, aku cek di Google. Dia selalu iseng aja sama aku," tambah Sarwendah sambil tertawa.

Meski merasa risih, Sarwendah tetap memaklumi sikap netizen yang menjodohkannya dengan Boy William. Ia menganggap hal itu sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai figur publik.

"Dari dulu, netizen memang suka begitu. Tapi ya sudah, aku anggap biasa saja. Aku sama Boy cuma teman. Bahkan kalau ketemu, obrolannya selalu soal kerjaan dan cuan," ungkapnya.

 

