Shandy Purnamasari Melahirkan Anak Ketiga, Gilang Juragan 99: Bayi Laki-Laki yang Dinantikan

JAKARTA - Shandy Purnamasari melahirkan anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki, pada 18 Desember 2024. Kabar bahagia itu diunggahnya lewat media sosial.

“Alhamdulillah, telah lahir anak ketiga kami. Bayi laki-laki yang dinantikan bernama Muhammad Jyab Almerpram,” kata Gilang Widhia Purnama, suami Shandy lewat akun Instagram @juragan_99, pada Rabu (18/12/2024).

Nama Muhammad Jyab Almerpram yang mereka pilih untuk anak ketiga mereka ternyata memiliki makna yang sangat indah. Gilang mengaku, nama tersebut bisa diartikan sebagai anak laki-laki yang sangat terpuji dan kaya harta.

“Seseorang yang gemar berbuat kebaikan dengan hartanya. Sosok pangeran tampan dan sosok yang unggul serta sebagai penutup,” ungkap Gilang mengartikan nama anak ketiganya tersebut.

Gilang Juragan 99 dan Shandy Purnamasari Sambut Kelahiran Anak Ketiga. (Foto: Instagram/@juragan_99)

Gilang dan Shandy juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang mereka terima dari teman dan pengikut mereka di media sosial, selama masa kehamilan hingga melahirkan.