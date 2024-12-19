Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shandy Purnamasari Melahirkan Anak Ketiga, Gilang Juragan 99: Bayi Laki-Laki yang Dinantikan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |00:05 WIB
Shandy Purnamasari Melahirkan Anak Ketiga, Gilang Juragan 99: Bayi Laki-Laki yang Dinantikan
Gilang Juragan 99 dan Shandy Purnamasari Sambut Kelahiran Anak Ketiga. (Foto: Instagram/@juragan_99)
A
A
A

JAKARTA - Shandy Purnamasari melahirkan anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki, pada 18 Desember 2024. Kabar bahagia itu diunggahnya lewat media sosial.

Alhamdulillah, telah lahir anak ketiga kami. Bayi laki-laki yang dinantikan bernama Muhammad Jyab Almerpram,” kata Gilang Widhia Purnama, suami Shandy lewat akun Instagram @juragan_99, pada Rabu (18/12/2024).

Nama Muhammad Jyab Almerpram yang mereka pilih untuk anak ketiga mereka ternyata memiliki makna yang sangat indah. Gilang mengaku, nama tersebut bisa diartikan sebagai anak laki-laki yang sangat terpuji dan kaya harta.

“Seseorang yang gemar berbuat kebaikan dengan hartanya. Sosok pangeran tampan dan sosok yang unggul serta sebagai penutup,” ungkap Gilang mengartikan nama anak ketiganya tersebut.

Gilang Juragan 99
Gilang Juragan 99 dan Shandy Purnamasari Sambut Kelahiran Anak Ketiga. (Foto: Instagram/@juragan_99)

Gilang dan Shandy juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang mereka terima dari teman dan pengikut mereka di media sosial, selama masa kehamilan hingga melahirkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190793/dj_bravy-LoA6_large.jpg
Banting Setir Jadi DJ, Kini Honor Manggung Bravy Capai Rp100 Juta Sekali Tampil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190624/atalia_praratya-lKs9_large.jpg
Atalia Praratya Berduka: Saya Tidak Boleh Takut Lagi dengan Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190154/aliyah_balqis-PbFS_large.jpg
Aliyah Balqis Spill Foto Mesra Jule dan Yuka dalam Mobil: Semoga Bahagia Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190139/yusman_kusuma-N1uX_large.jpg
Yusman Kusuma Bantah Selingkuh dengan Jule: Kami Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189765/jule_selingkuh-Os1I_large.jpg
Resmi Menjanda, Jule Diduga Selingkuh sama Pacar Sahabat Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183020/dj_bravy-JCW4_large.jpg
Lintang Raizha Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy, Klaim Unggah Chat Mesra Hanya untuk Becandaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement