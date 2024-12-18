Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Sumber Kekayaan Thariq Halilintar, Youtuber yang Punya Banyak Bisnis

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |07:01 WIB
6 Sumber Kekayaan Thariq Halilintar, Youtuber yang Punya Banyak Bisnis
6 Sumber Kekayaan Thariq Halilintar, Youtuber yang Punya Banyak Bisnis (Foto: IG Thariq Halilintar)
A
A
A

JAKARTAThariq Halilintar merupakan salah satu selebriti yang paling banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Usai menggelar pernikahan mewah dengan Aaliyah Massaid pada 26 Juli 2024 yang lalu, jumlah kekayaan Thariq kerap menjadi sorotan.

Thariq yang merupakan adik dari Atta Halilintar, salah satu youtuber paling sukses di Indonesia, ternyata mempunyai penghasilan yang tak kalah fantastis dengan kakaknya. Mengikuti jejak kakaknya menjadi seorang youtuber, ternyata Thariq juga punya sumber penghasilan lain. 

6 Sumber Kekayaan Thariq Halilintar

6 Sumber Kekayaan Thariq Halilintar, Youtuber yang Punya Banyak Bisni
6 Sumber Kekayaan Thariq Halilintar, Youtuber yang Punya Banyak Bisni

1. YouTube

YouTube merupakan salah satu sumber kekayaan utama Thariq Halilintar. Thariq awalnya hanya tergabung dalam kanal YouTube keluarganya saja. Sampai akhirnya pada tahun 2016, Thariq memutuskan untuk membuka kanal YouTube pribadinya.

Konten yang dibagikan Thoriq di kanal YouTubenya sangat beragam, mulai dari vlog kesehariannya, challenge, kuliner, dan masih banyak lagi. Saat ini kanal YouTube tersebut sudah memiliki 5,8 juta subscribers.

Jumlah subscribers yang fantastis tentu membawa jumlah penghasilan yang fantastis bagi Thariq. Mengutip dari Social Blade, Thariq ditafsir menghasilkan kisaran USD731 ribu sampai USD11,7 juta (Rp11,7 juta sampai Rp188 miliar) per bulannya dari YouTube.

2. Endorse dan Brand Ambassador

Tidak hanya di YouTube, Thariq juga aktif di platform sosial media lainnya, seperti Instagram dan TikTok. Di media sosial, Thariq kebanyakan membagikan kesehariannya sebagai seorang influencer.

Kontennya tersebut berhasil menarik banyak perhatian. Saat ini, Thariq memiliki 8,2 juta pengikut di Instagram dan 5,6 juta pengikut di TikTok. Hal tersebut tentu membuat dirinya mendapat banyak tawaran endorse dari berbagai brand.

Tidak hanya endorse, kepopuleran Thariq juga membuatnya digandeng beberapa brand menjadi brand ambassador. Saat ini, Thariq merupakan brand ambassador klinik kecantikan Bening’s dan Keemm Skincare.

3. Bisnis E-Sport

Tak banyak yang tahu, Thariq juga merupakan seorang co-founder dari salah satu tim e-sport, yaitu Pendekar E-Sport. Pendekar E-Sport merupakan gabungan dari 2 tim e-sport, yaitu Pendekar United milik Atta Halilintar dan tim Co2Z milik Jabin “Mastabean” Sufianto.

Pendekar E-Sport diketahui sering mengikuti berbagai turnamen e-sport, salah satunya adalah MDL Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132561/inul_daratista-xyAm_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Inul Daratista si Pedangdut Termahal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123276/codeblu-mok9_large.jpg
Sumber Kekayaan Codeblue, Food Reviewer yang Terseret Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112372/ariel_tatum-anw2_large.jpg
Sumber Kekayaan Ariel Tatum yang Film Terbarunya Jeblok di Pasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110149/abidzar_al_ghifari-T0SK_large.jpg
Sumber Kekayaan Abidzar Al Ghifari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106752/sherina_munaf-S6dQ_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Sherina Munaf yang Baru Gugat Cerai Baskara Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104752/agnez_mo-WQr7_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Agnez Mo yang Miliki Rumah di Los Angeles
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement