Tanggapan Aziz Hedra Usai Disebut Penyanyi Spesialis Galau

JAKARTA - Aziz Hedra, penyanyi yang dikenal dengan lagu-lagu ballad penuh emosi, baru-baru ini mendapat julukan sebagai "penyanyi spesialis lagu galau" dari para pendengarnya.

Seolah membenarkan anggapan banyak orang, ia mengakui bahwa lagu-lagunya memang didominasi tema galau.

“Banyak yang bilang lagu-lagu saya itu galau banget, mungkin itu benar," ujar Aziz Hendra sambil tertawa (17/12/2024).

Terlepas dari anggapan tersebut, Aziz menegaskan bahwa ia selalu berusaha menciptakan lagu yang dapat mewakili perasaan banyak orang.

"Tapi saya selalu coba bikin lagu yang relate sama perasaan banyak orang,” jelasnya.

Salah satu lagu galau populernya adalah bertajuk 'Somebody’s Pleasure', yang cukup disambut baik oleh para pendengar. Bahkan, kini lagu tersebut telah hadir dalam versi extended dengan tambahan lirik yang lebih emosional.

Tambahan lirik dinilai mampu menghadirkan dimensi baru pada lagu, menggambarkan keputusasaan yang begitu mendalam.

Bagi Aziz, lagu tersebut bukanlah sekadar rangkaian nada dan lirik, namun ada makna khusus yang ingin ia sampaikan.

“Lagu ini memang punya makna khusus. Saya ingin menambahkan sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang bisa bikin pendengar merasa lebih relate,” tuturnya.

Penyanyi berusia 24 tahun ini melanjutkan kisah dari 'Somebody’s Pleasure' melalui lagu terbarunya yang berjudul 'I Don’t Know Anymore'.