Taylor Swift Jadi Artis Paling Berprestasi di 2024

LOS ANGELES - Taylor Swift kembali pecahkan rekor dengan menangkan 10 piala di acara penghargaan musik internasional, Billboard Music Awards (BBMA) 2024 pada Kamis (12/12/2024) malam di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat.

Setelah memenangkan 10 piala baru, kini jumlah kemenangan yang pernah diraih oleh Taylor Swift di BBMA genap menjadi 49. Hal tersebut membuatnya menjadi artis paling berprestasi sepanjang sejarah BBMA.

Sepuluh kemenangannya tersebut meliputi Top Artist, Top Female Artist, dan Top Billboard 200 Album untuk albumnya yang bertajuk The Tortured Poets Department. Akan berulang tahun, Taylor menganggap kemenangan-kemenangan ini merupakan hadiah ulang tahunnya.

“Ini merupakan hadiah ulang tahun terindah yang diberikan lebih awal kepadaku, jadi terima kasih banyak. Ini persis seperti yang apa aku inginkan,” ucap Taylor Swift dalam pidato penerima penghargaannya.

Sebelumnya, Taylor Swift juga telah mencetak rekor dengan tur dunianya yang bertajuk The Eras Tour sebagai tur pertama dalam sejarah yang menghasilkan lebih dari USD2 miliar (Rp32,9 triliun) hanya dari penjualan tiketnya saja.

Mengutip dari Variety dan New York Times, Taylor Swift berhasil menjual lebih dari 10 juta tiket The Eras Tour yang telah diselenggarakan di 21 negara. Tak lupa, Taylor Swift pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan turnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pidato kemenangannya di BBMA.