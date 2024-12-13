Series V+ Sahabat Sehidup Semati Kini Tayang di MNCTV

JAKARTA - MNCTV menayangkan series V+ Roy Marten: Sahabat Sehidup Semati dalam Platinum Original Series Vision+. Series tersebut akan tayang pada Jumat-Selasa, pukul 22.30 WIB.

Series Roy Marten: Sahabat Sehidup Semati diperankan sederet artis ternama, seperti Tanta Ginting (Roy), Gading Marten ( Marten), Clara Bernadeth (Luna), Ence Bagus (Heri Tapiheru), dan Fajar Nugra (Tono).

Drama ini bercerita tentang dua sahabat yang tetap bersama meski kematian memisahkan mereka. Cerita dimulai saat Roy meminta bantuan Marten untuk membuka mata batinnya.

Tujuannya, agar dia bisa bertemu dengan mendiang ayahnya untuk membantu masalah keuangan yang tengah dihadapinya. Namun Marten meninggal dunia ketika mata batin Roy belum tertutup.

Sebagai sahabat, Roy kemudian membantu membereskan urusan percintaan Marten dengan Luna. Karena itu, jangan lewatkan Platinum Original Series Vision+ di MNCTV Selalu di Hati, setiap Jumat-Selasa, pukul 22.30 WIB.**

(SIS)