Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series V+ Sahabat Sehidup Semati Kini Tayang di MNCTV

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |17:17 WIB
Series V+ Sahabat Sehidup Semati Kini Tayang di MNCTV
Series V+ Sahabat Sehidup Semati. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menayangkan series V+ Roy Marten: Sahabat Sehidup Semati dalam Platinum Original Series Vision+. Series tersebut akan tayang pada Jumat-Selasa, pukul 22.30 WIB.

Series Roy Marten: Sahabat Sehidup Semati diperankan sederet artis ternama, seperti  Tanta Ginting (Roy), Gading Marten ( Marten), Clara Bernadeth (Luna), Ence Bagus (Heri Tapiheru), dan Fajar Nugra (Tono).

Drama ini bercerita tentang dua sahabat yang tetap bersama meski kematian memisahkan mereka. Cerita dimulai saat Roy meminta bantuan Marten untuk membuka mata batinnya.

Tujuannya, agar dia bisa bertemu dengan mendiang ayahnya untuk membantu masalah keuangan yang tengah dihadapinya. Namun Marten meninggal dunia ketika mata batin Roy belum tertutup. 

Sebagai sahabat, Roy kemudian membantu membereskan urusan percintaan Marten dengan Luna. Karena itu, jangan lewatkan Platinum Original Series Vision+ di MNCTV Selalu di Hati, setiap Jumat-Selasa, pukul 22.30 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement