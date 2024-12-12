Original Series V+ PayLater: Amanda Manopo Terjerat Hutang Pinjaman Online Puluhan Juta

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) kini semakin populer karena menawarkan kemudahan akses dana bagi siapa saja yang membutuhkan uang dengan cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat banyak risiko yang mengancam jika Anda gagal membayar hutang pinjol. Beberapa risiko tersebut meliputi peningkatan utang akibat bunga dan denda yang terus bertambah hingga dikejar-kejar oleh debt collector.

Salah satu penyebab orang terjerat pinjaman online adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Inilah yang digambarkan dalam serial PayLater, di mana Amanda Manopo memerankan sosok perempuan yang terjerat utang pinjaman online akibat ambisinya yang besar. Tak hanya diperankan oleh Amanda Manopo, Paylater juga diperankan oleh Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Fajar Sadboy, Dito Darmawan, Indra Birowo, Aming, Rowiena Umboh hingga Musdalifah Basri

Serial PayLater diadaptasi dari novel berjudul Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza, yang mengisahkan seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan besar dengan ambisi untuk menjadi influencer terkenal. Dalam serial ini, Amanda Manopo memerankan seorang wanita muda yang sangat ingin menjadi seorang influencer ternama. Untuk mewujudkan ambisinya, ia berusaha memenuhi kebutuhan penampilannya dengan membeli berbagai aksesoris dan barang-barang mewah.

Dengan harapan untuk tetap tampil sempurna di hadapan publik, Amanda memutuskan untuk meminjam uang melalui pinjaman online. Sayangnya, keputusan ini justru membawanya pada masalah yang lebih besar. Keadaan semakin sulit ketika dia dipecat dari pekerjaannya setelah dikhianati oleh sahabat dekatnya. Tanpa pekerjaan tetap dan utang yang menumpuk, Amanda kesulitan untuk melunasi hutang pinjol yang semakin membengkak.