HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiwil Keluhkan Sulit Bertemu Anak Usai Bercerai dengan Meggy Wulandari

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |09:07 WIB
Kiwil Keluhkan Sulit Bertemu Anak Usai Bercerai dengan Meggy Wulandari (Foto: IG Kiwil)
A
A
A

JAKARTA - Kiwil masih menghadapi konflik dengan mantan istrinya, Meggy Wulandari, meski keduanya resmi bercerai sejak 2020. Persoalan utama yang terus menjadi sorotan adalah mengenai hubungan Kiwil dengan ketiga anaknya dari pernikahan tersebut.

Kiwil mengungkapkan dirinya sering dituding menelantarkan anak-anak, sebuah tuduhan yang membuatnya kesal. Ia merasa tuduhan itu tidak adil dan menawarkan solusi agar anak-anak bisa diasuh olehnya jika Meggy merasa tak sanggup mengurus mereka.

"Jujur saja, tuduhan itu sudah sering saya dengar. Ya memang kesal. Intinya, kalau sudah merasa nggak sanggup, kasih saja ke Kiwil," ujar Kiwil saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kiwil mengaku hanya bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya melalui telepon. Namun, untuk bertemu langsung, ia merasa dipersulit.

"Kalau telepon sih nggak ada masalah, bisa kapan saja. Tapi kalau untuk bertemu, saya nggak paham kenapa sulit sekali," ungkapnya dengan nada kecewa.

Di sisi lain, istri Kiwil saat ini, Venti Figianti, menyatakan bahwa dirinya tidak merasa cemburu jika suaminya mengurus anak-anak dari Meggy. Venti justru mendukung Kiwil jika Meggy memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada mereka.

