HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Sumber Kekayaan Tasya Farasya, Beauty Influencer yang Tajir Melintir

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |06:02 WIB
4 Sumber Kekayaan Tasya Farasya, Beauty Influencer yang Tajir Melintir
JAKARTA - Tasya Farasya merupakan salah satu beauty vlogger sekaligus influencer yang kerap menjadi sorotan di masyarakat. Selain karena kepiawaiannya dalam make up, Tasya juga sering menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan gaya hidupnya yang super mewah.

Pada Rabu (11/12/2024) malam, Tasya membagikan tangkapan layar jumlah transaksi dalam sebuah aplikasi ojek online yang sudah dihabiskannya selama setahun. Fantastis, Tasya Farasya menghabiskan lebih dari Rp135 juta dalam aplikasi tersebut.

Sebelumnya, Tasya Farasya juga sempat menghebohkan media sosial dengan hampers undangan ulang tahun mewah anaknya yang diberikan kepada para tamu undangan. Hampers undangan tersebut berbentuk jam mewah ala kerajaan. Tasya disebut menghabiskan biaya sebesar Rp627 juta untuk hampers undangan tersebut.

Kemewahan gaya hidup Tasya Farasya tentu membuat warganet penasaran, dari mana saja sumber kekayaan Tasya Farasya? Berikut 4 sumber kekayaan Tasya Farasya.

4 Sumber Kekayaan Tasya Farasya

4 Sumber Kekayaan Tasya Farasya, Beauty Influencer yang Tajir Melintir

1. Endorsement

Menjadi seorang influencer merupakan pekerjaan utama Tasya Farasya. Tasya Farasya merupakan salah satu influencer kecantikan yang paling berpengaruh dan terpercaya di Indonesia.

Tasya Farasya memiliki 7 juta pengikut di Instagram dan 4 juta pengikut di TikTok. Hal tersebut tentu membuat Tasya dibanjiri tawaran kerja sama dari berbagai brand. Selain endorsement, Tasya Farasya juga sering mengulas berbagai produk kecantikan di akun media sosialnya.

Produk kecantikan yang mendapat ulasan positif dari Tasya Farasya akan mendapat label ‘Tasya Farasya Approved’, tanda bahwa produk tersebut aman dan berkualitas.

2. YouTube

Sebelum menjadi seorang influencer, Tasya Farasya lebih dikenal sebagai beauty vlogger di YouTube. Pada saat itu, Tasya Farasya lebih sering menunjukkan kepiawaiannya dalam make up bold serta mengulas berbagai produk kosmetik.

Tasya telah menjadi beauty vlogger selama delapan tahun sejak tahun 2016. Kini, jumlah subscriber Tasya Farasya di Youtube mencapai 4,26 juta.

 

