HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Makin Kinclong

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |17:36 WIB
Biodata dan Agama Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Makin Kinclong
Biodata dan Agama Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Makin Kinclong (Foto: IG Maria)
JAKARTA - Biodata dan agama Maria Theodore akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Maria Theodore adalah aktris sekaligus selebgram yang dikenal berkat perannya di berbagai FTV dan web series. 

Dengan paras menawan, mantan kekasih Jefri Nichol ini juga sering menjadi sorotan terkait kisah cintanya. Kariernya makin kinclong belakangan karena terlibat di berbagai proyek film dan series.

Biodata dan Agama Maria Theodore

Pemilik nama lengkap Maria Theodore ini lahir di Jakarta pada 13 Desember 2002. Ia akan menginjak usia 22 tahun.

Menganut agama Kristen, Maria diketahui memiliki darah campuran Indonesia dan Amerika Serikat dari kedua orang tuanya.

Biodata dan Agama Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Makin Kinclong
Biodata dan Agama Maria Theodore, Mantan Jefri Nichol yang Makin Kinclong

Karier Maria Theodore

Maria Theodore memulai kariernya di dunia akting pada tahun 2018 melalui film televisi (FTV) berjudul Cinta Jangan Kasih Kendor. Meski awalnya hanya memerankan tokoh kecil, pengalaman tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan karirnya.

Sejak saat itu, ia secara rutin menerima tawaran untuk berperan dalam berbagai FTV, seperti Terlalu Posesif, Putusin Atau Bertahan, dan Berawal Dari Penggemar Kini Jadi Pacar.

Maria pun dipercaya menjadi pemeran utama dalam FTV berjudul Tok Tok Tok Paket Jodoh Asyiappp, dan beradu akting dengan aktor tampan Morgan Oey.

Tak berselang lama, ia mulai merambah ke dunia web drama pada tahun 2020. Ia mendapatkan kesempatan untuk membintangi web drama berjudul I Hear(t) You dan beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris muda berbakat, seperti Junior Roberts, Adhisty Zara, Hasyakyla Utami, dan lainnya.

Di tahun 2021, kemampuan aktingnya yang memukau membawanya membintangi web series Live with My Ketos, di mana ia berperan sebagai Abel. Dalam web series ini, ia beradu akting dengan Adhisty Zara, Arbani Yasiz, Arya Vasco, dan banyak aktor berbakat lainnya

 

