HOME CELEBRITY MUSIK

Yovie and Nuno Tutup 2024 dengan Manis Lewat Prestasi Single Yang Baru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |02:34 WIB
JAKARTA - Yovie and Nuno menutup tahun ini dengan prestasi manis. Grup musik yang kini tampil dengan formasi baru ini dinobatkan sebagai Artis of The Month pilihan GEN FM, sebuah penghargaan yang tentunya sangat berarti bagi mereka.

“Kita senang banget, such an honor Yovie and Nuno bisa jadi Artis of The Month pilihan GEN FM. Mudah-mudahan setelah ini lagu kita semakin sering diputar dan teman-teman lebih mengenal formasi baru Yovie & Nuno,” ujar Chicco, sang vokalis.

Adhyra, vokalis lainnya Yovie and Nuno, turut berharap bahwa lagu-lagu mereka bisa menemani para pendengar dalam berbagai suasana. “Semoga kita bisa menemani yang lagi macet, lagi bad mood di jalan. Eh, ada kita yang baru,” katanya dengan semangat.

Diketahui, single terbaru Yovie and Nuno, Yang Baru, mendapat sambutan hangat dari para penggemar. Adhyra menceritakan bahwa mereka terkejut melihat antusiasme para pendengar. “Kemarin pas manggung, ibu-ibu juga ikut goyang. Banyak juga yang datang karena sudah sering dengar lagu baru kami dan ingin lihat secara langsung,” ungkapnya.

Chicco juga menambahkan bahwa mereka sering mendapat pesan dari penggemar yang merasa terhubung dengan lagu tersebut. “Ada yang DM bilang, ‘Makasih lagunya nemenin aku yang ada di butterfly era.’ Senang rasanya bisa menemani masa galau mereka,” katanya.

Bagi Yovie and Nuno, respon positif ini membawa kebahagiaan tersendiri. “Happy vibes,” ujar Chicco singkat namun penuh makna.

