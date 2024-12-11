Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |01:46 WIB
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat kini bersiap memberikan kejutan besar bagi para penggemarnya. Baginya, 2024 banyak memberikan pelajaran sehingga ia siap menyambut 2025 dengan suka cita.

"Tahun 2024 ini gue banyak belajar dari kolaborasi dengan musisi dan produser lain. Setiap orang punya formula dan cara yang beda, dan itu bikin gue berkembang," ujar Jaz. Kolaborasi intens sepanjang tahun ini memberikan Jaz banyak wawasan baru dalam bermusik dan memproduksi lagu.

Namun, kabar yang paling dinantikan tentu datang dari karya terbarunya. Jaz mengonfirmasi bahwa single berjudul Pesan Cinta akan dirilis pada tahun 2025. Lagu ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam kariernya, mencerminkan kematangan dan evolusinya sebagai seorang musisi.

Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025

Selain itu, Jaz juga sedang menyiapkan kejutan lain untuk para penggemar setianya. Ia berharap karya-karya baru ini dapat memuaskan hati para pendengarnya.

1 2
