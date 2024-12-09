5 Keseruan BTS Pop-up: Space of BTS di Jakarta

JAKARTA - Kabar gembira untuk Army Indonesia, sebutan bagi penggemar BTS. BTS POP-UP: SPACE OF BTS resmi dibuka di Neo Soho Mall, Jakarta.

Acara ini berlangsung mulai 7 Desember 2024 hingga 9 Maret 2025, membawa pengalaman seru bagi para Army yang ingin menikmati merchandise eksklusif dan merasakan kedekatan dengan BTS, meskipun sebagian membernya masih menjalani wajib militer (wamil).

Menurut Martha Silalahi, Project Director Space of BTS Indonesia, pop-up store ini bukan sekadar tempat belanja, tetapi juga wadah spesial untuk mempererat koneksi antara Army dan BTS.

“Melalui merchandise eksklusif, instalasi yang memukau, dan berbagai kejutan menarik, Army bisa menciptakan momen yang tidak hanya instagrammable, tetapi juga unforgettable,” ujar Martha saat pembukaan pop-up store ini, Sabtu (7/12/2024).

Lantas, apa saja keseruan yang bisa dinikmati Army di BTS POP-UP: SPACE OF BTS? Berikut rangkumannya:

5 Keseruan BTS Pop-up: Space of BTS di Jakarta

5 Keseruan BTS Pop-up: Space of BTS di Jakarta

1. Koleksi Outfit Member BTS di Permission to Dance

Untuk pertama kalinya, pop-up store ini memamerkan koleksi outfit asli yang pernah dipakai oleh member BTS dalam Permission to Dance.

“Itu aku jemput langsung ke Korea,” ungkap Martha.

Ia menambahkan, tujuan utama pop-up store ini adalah mengobati rindu Army kepada para member BTS, terutama karena sebagian besar masih wamil.

“Walaupun empat member lagi wamil, tapi momen ini pas banget karena mereka sudah mulai comeback,” tambahnya.

2. Peluncuran Tiny Tan dan Music Video Custom

Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah untuk memproduksi Tiny Tan, yang sebelumnya hanya diproduksi di Korea Selatan.

“Satu kehormatan bagi kami karena biasanya Tiny Tan harus didatangkan dari Korea. Di sini, kita bahkan punya tim artist sendiri,” jelas Martha.

3. Koleksi Merchandise Eksklusif dan Terbatas

Pop-up store ini menjual berbagai koleksi merchandise menarik dan terbatas. Terdapat sekitar 60.000 hingga 80.000 item merchandise, termasuk album collection hingga personal collection.

“Setiap member BTS yang merilis single atau album solo, merchandise-nya akan tersedia di sini,” ujar Martha.

Army yang ingin berbelanja diberi waktu khusus: 50 menit untuk pemegang member Army, dan 20 menit bagi non-member.