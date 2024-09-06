Nadia Vega Angkat Bicara usai Rumah Mewahnya yang Terbengkalai Viral

JAKARTA - Nadia Vega ramai diperbincangkan di media sosial. Hal itu terkait dengan penampakan rumah mewahnya yang berada di Indonesia yang puluhan tahun terbengkalai.

Saat ini Nadia Vega menetap di luar negeri, tak ayal banyak netizen yang penasaran mengapa rumah mewah itu tidak dirawat saja.

Terkait hal tersebut, akhirnya Nadia Vega angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa rumah mewahnya itu sedang dalam pengerjaan proyek game Augmented Reality (AR) edukatif yang ia kembangkan bersama teman-temannya di Roma, Italia, dan Amsterdam, Belanda.

"Ini seru banget ya, terima kasih sudah viralin. Sebenarnya rumah yang aku punya ini adalah game AR yang edukatif yang sedang aku developing di Rome, Itali dan juga di Amsterdam bersama teman-teman," kata Nadia Vega lewat video yang dikirimkan kepada awak media, Kamis (5/9/2024).

Adapun tujuannya itu untuk menangani sampah plastik. Bahkan konsep terbengkalai hingga menimbulkan kesan misteri pun termasuk bagian dari konsepnya.

"Kayaknya ini bagian dari misteri yang kita mau bangun untuk rumah. Justru dengan game ini kita bisa mengungkapkan misteri sekaligus mengatasi plastik polusi," ungkap Nadia Vega.