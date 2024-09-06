Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadia Vega Angkat Bicara usai Rumah Mewahnya yang Terbengkalai Viral 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:44 WIB
Nadia Vega Angkat Bicara usai Rumah Mewahnya yang Terbengkalai Viral 
Nadia Vega
A
A
A

JAKARTA - Nadia Vega ramai diperbincangkan di media sosial. Hal itu terkait dengan penampakan rumah mewahnya yang berada di Indonesia yang puluhan tahun terbengkalai.

Saat ini Nadia Vega menetap di luar negeri, tak ayal banyak netizen yang penasaran mengapa rumah mewah itu tidak dirawat saja.

Terkait hal tersebut, akhirnya Nadia Vega angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa rumah mewahnya itu sedang dalam pengerjaan proyek game Augmented Reality (AR) edukatif yang ia kembangkan bersama teman-temannya di Roma, Italia, dan Amsterdam, Belanda.

Nadia Vega Angkat Bicara usai Rumah Mewahnya yang Terbengkalai Viral
Nadia Vega Angkat Bicara usai Rumah Mewahnya yang Terbengkalai Viral

"Ini seru banget ya, terima kasih sudah viralin. Sebenarnya rumah yang aku punya ini adalah game AR yang edukatif yang sedang aku developing di Rome, Itali dan juga di Amsterdam bersama teman-teman," kata Nadia Vega lewat video yang dikirimkan kepada awak media, Kamis (5/9/2024).

Adapun tujuannya itu untuk menangani sampah plastik. Bahkan konsep terbengkalai hingga menimbulkan kesan misteri pun termasuk bagian dari konsepnya.

"Kayaknya ini bagian dari misteri yang kita mau bangun untuk rumah. Justru dengan game ini kita bisa mengungkapkan misteri sekaligus mengatasi plastik polusi," ungkap Nadia Vega.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189763//ammar_zoni_saat_dipindahkan_dari_nusakambangan-Osb5_large.JPG
Amar Zoni dkk Dipindahkan Sementara ke Lapas Narkotika Jakarta, Usai Sidang Kembali ke Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189731//dude_harlino-ioEa_large.JPG
Dude Harlino Klarifikasi Hubungannya dengan DSI, Doakan Korban Dapat Haknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189685//davina_karamoy-znwL_large.jpg
Davina Karamoy Siap Tempuh Jalur Hukum usai Dituding Selingkuh dengan Mantan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189643//davina_karamoy-TPGt_large.jpg
Ternyata, Perselingkuhan Davina Karamoy dan Mantan Menteri sempat Dispill Istri Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189588//davina_karamoy-kQJB_large.jpg
Heboh, Davina Karamoy Dituding Jadi Wanita Simpanan Mantan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189413//mpok_alpa-z4MP_large.jpg
Putri Mpok Alpa Menghilang, Ayah Tiri: Kalau Ada Masalah Selesaikan Baik-Baik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement